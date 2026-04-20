FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i mağlup ederek üçüncü kez şampiyon olan Fenerbahçe Opet'te Başantrenör Miguel Mendez ve finalin MVP'si seçilen Julie Allemand, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 mağlup eden Fenerbahçe Opet'te İspanyol Başantrenör Miguel Mendez, takımının bir arada mücadele etmesiyle gurur duyduğunu söyledi.

MENDEZ: "ÇOK İYİ BİR SEZON GEÇİRDİK"

Mendez ile basketbolculardan Julie Allemand, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Mendez, "Çok iyi bir sezon geçirdik. Kazanmak tabii ki çok önemliydi ama takım halinde mücadele ederek kazandık. Çok iyi savaştılar, takım halinde mücadele etmeleri benim için en önemli olanıydı. Onlarla gurur duyuyorum. Çok yorgunum, dinlenmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

JULİE: "TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Julie ise rüyada gibi hissettiğini belirterek, "Çok yorgunum. Başardığımıza inanamıyorum. Zor bir maçtı. Sonuna kadar mücadele ettik. Yarı final maçında ritmimizi bulmamız için zamana ihtiyacımız vardı ama şimdi başardık. Takımımla gurur duyuyorum. Bu şampiyonluğu hak ettik. Sezon boyunca çok eğlendik. Hocama da teşekkür ediyorum, onun sayesinde kendimin en iyi versiyonu oldum. Kutlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kupanın kendisi için çok özel olduğunu aktaran 29 yaşındaki basketbolcu, şunları kaydetti:

"Şüphesiz kariyerimdeki en büyük başarı Belçika ile Avrupa şampiyonu olmam. Bu şampiyonluk benim için çok özel. Hem ilk Avrupa Ligi şampiyonluğum olması hem de Emma'nın yedinci şampiyonluğu olması benim için çok değerli çünkü o çok mükemmel bir oyuncu. Onunla oynama şansı bulduğum için çok mutluyum çünkü ikimiz de Belçikalıyız. Bu yüzden benim için çok özel bir şampiyonluk."

Haberle İlgili Daha Fazlası