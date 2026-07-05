2024'te Liverpool'dan ayrıldıktan sonra teknik direktörlüğe ara veren Jürgen Klopp'un, Almanya Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. İddiaya göre Alman Futbol Federasyonu ile prensip anlaşmasına varan deneyimli teknik adamın, Red Bull'dan ayrılık sürecine ilişkin görüşmeleri ise sürüyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'na beklenmedik şekilde veda eden Almanya'da teknik direktör Julian Nagelsmann ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni isme çevrildi. Alman basınında ve transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Almanya Futbol Federasyonu'nun Jürgen Klopp ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat edildi.

Jürgen Klopp

ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI

Habere göre taraflar prensipte anlaşmaya vardı. Resmi imzaların atılması için sözleşmenin süresi ve Klopp'un halen görev yaptığı Red Bull futbol yapılanmasından ayrılık sürecine ilişkin detayların netleştirilmesi bekleniyor.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından 59 yaşındaki teknik adamın Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak göreve başlaması bekleniyor.

Jürgen Klopp

RED BULL DETAYI GÖRÜŞÜLÜYOR

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra teknik direktörlüğe ara veren Klopp, Red Bull'un küresel futbol organizasyonunda futbol operasyonlarının başına geçmişti. Alman teknik adamın milli takım görevini kabul etmesi halinde, Red Bull ile yürüttüğü görevden ayrılık şartlarının da netleşmesi gerekecek.

Almanya Futbol Federasyonu ile Jürgen Klopp cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle anlaşmaya ilişkin sürecin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

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