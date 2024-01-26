Jürgen Klopp Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı! Alman hocanın yeni takımı belli oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı. Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig zaferleri yaşatan Klopp, ülkesine dönme kararı aldı.

Liverpool'a Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig zaferleri yaşatarak tarihe geçen Jürgen Klopp, Ada'ya veda etme kararı aldı.

Sezon sonunda ayrılacağını belirten Klopp, "Enerjim tükeniyor. Şu anda bir sorunum yok ancak bunu duyurmam gerektiğini uzun zamandır biliyordum" ifadelerini kullandı.

JÜRGEN KLOPP: ENERJİM TÜKENİYOR

2014-2015 sezonundan bu yana Liverpool'u çalıştıran Klopp, taraftarlara şu sözlerle seslendi:

"Bunu duyduğunuzda birçok insan için şaşırtıcı olacağını biliyorum ancak açıkçası açıklayabilirim ya da açıklamayaca çalışacağım. Bu kulüple ilgili her şeyi seviyorum. Şehri, taraftarları, takımı ve kadroyu seviyorum. Ama almam gereken kararın bu olduğunu biliyorum. Enerjim tükeniyor. Şu anda bir sorunum yok ancak bunu duyurmam gerektiğini uzun zamandır biliyordum. Şu anda kesinlikle iyiyim."

LIVERPOOL'DA 7 KUPA KAZANDI

İngiltere serüveninde kupalara ambargo koyan Jürgen Klopp, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Kupası, 1 Süper Kupa, 1 Premier Lig, 1 İngiltere Lig Kupası, 1 FA Cup ve 1 İngiltere Süper Kupası kazandı.

KLOOP ALMANYA'YA DÖNECEK

Almanya'da çıkan haberlerde Bayern Münih'in sezon sonunda Jürgen Klopp'a resmi teklif yapacağı öne sürüldü.

Alman hocayla Suudi Arabistan takımlarının da ilgilendiği konuşuluyor.