Juventus teklifini iletti, Kenan Yıldız'ın iki şartı var: Jonathan David detayı
Juventus ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Kenan Yıldız, bir süredir kontrat uzatma görüşmelerini sürdürüyor. Milli yıldızın, yeni mukaveleyle birlikte Serie A devinde en fazla kazanan futbolcu olmak istediği iddia edildi.
- Kenan Yıldız, Juventus'tan Jonathan David'in kazandığı ücret olan 6 milyon euro talep ediyor.
- Juventus, yılda 1,7 milyon euro kazanan Yıldız'a 4-5 milyon euro arasında maaş ve bonus teklif etti.
Juventus yönetimi, Kenan Yıldız'ın 2029 yılına kadar olan sözleşmesini en az bir yıl uzatmak istiyor. 20 yaşındaki futbolcunun, yeni sözleşme için İtalyan ekibine iki şart sunduğu konuşuluyor.
JUVENTUS'UN TEKLİFİ 5 MİLYON EURO VE BONUS
İtalyan basınında yer alan habere göre; milli futbolcu, İtalyan kulübünden Jonathan David'in kazandığı ücret olan 6 milyon euro talep etti. Juventus ise yılda 1,7 milyon euro kazanan Yıldız'a 4-5 milyon euro arasında maaş ve bonus teklifinde bulundu.
SERIE A VE AVRUPA'DA KUPALAR KAZANMA HEDEFİ
Kenan Yıldız'ın, Juventus'tan projenin geleceği konusunda da garanti talep ettiği aktarıldı. 20 yaşındaki futbolcu, hem İtalya'da hem de Avrupa'da kupalar kazanabilecek bir takımda önemli bir oyuncu olarak forma giymek istiyor.
22 MAÇTA 6 GOL, 6 ASİST
Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Kenan Yıldız, Juventus formasıyla bu sezon 22 karşılaşmada süre bulurken; 6 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.