Beşiktaş’ta transfer döneminde yoğun bir trafik yaşanıyor. Siyah beyazlılar ilk olarak sol bek transferini bitirecek. Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam’ın sakatlık durumunun ortaya çıkması üzerine Lucas Piton ismi öne çıkmış durumda. Vasco de Gama’nın 25 yaşındaki sol bekinin transferinde son noktaya gelindi. Anlaşmanın 7 milyon avro civarında tamamlanması bekleniyor. Herhangi bir aksilik çıkmaması halinde Sergen Yalçın’ın çok istediği başarılı oyuncu Antalya’daki kampa yetişecek.

DÖRT KOLDAN HÜCUM

Siyah beyazlılarda stoper transferi için de girişimler devam ediyor. Emmanuel Agbadou’nun sezon sonuna kadar kiralanması için 3 milyon avro önerildi. Satın alma opsiyonunun da 15 milyon avro olacağı öğrenildi. Nijeryalı stoperin kulübü Wolverhampton’un vereceği cevap bekleniyor. Orta saha için de Manchester United forması giyen Kobbie Mainoo (25) ile Anderlecht’in 21 yaşındaki oyuncusu Mario Stroeykens gündemde. İki oyuncudan şartları uygun olan siyah beyazlı formayı giyecek.

PORTO DA İSTİYOR

Porto’nun da istediği 25 yaşındaki Lucas Piton’un İtalyan vatandaşlığı da bulunuyor. Özellikle hücuma verdiği katkıyla öne çıkan başarılı oyuncu bu sezon 55 maçta forma giydi ve 1 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

