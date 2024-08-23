Kartal’a buruk son! Beşiktaş iki farkı yakaladığı Lugano karşısında galibiyeti kaçırdı

Avrupa Ligi play-off ilk maçında Gedson Fernandes futbolu ve iki golüyle yıldızlaştı. Diğer sayımız Al Musrati imzalıydı. İsviçre ekibi Bislimi, Steffen ve Paulista’nın (k.k) golleriyle pes etmedi. Rövanş 29 Ağustos’ta...

MURAD TAMER'İN HABERİ - UEFA Avrupa Ligi’ne katılma yolunda ilk maçına çıkan Beşiktaş deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaştı, düelloda kazanan çıkmadı.

Gedson coştu

Siyah beyazlılar maça oyunu çok rahat kontrol ederek başladı. Orta saha üçlüsü beraber oynama alışkanlığından uzak olduğu için pas alışverişinde sıkıntı yaşasa da karşı pres ve top kazanmada üstündü. Sahada serbest dolaşım izni verilen Gedson sol kanatta buluştuğu topu çok iyi sürdü ve Mbappe vuruşuyla Kartal’ı öne geçirdi.

Lugano yine aynı

Vitesi birden yükseltmesine ve hiç vazgeçmemesine Fenerbahçe ile oynanan maçlardan alışık olduğumuz Lugano bu huyunu dün gece de sergiledi. Skor ne olursa olsun dalga dalga hücum eden İsviçre temsilcisi siyah beyazlı savunmayı çok hırpaladı. Beşiktaş yine de rakibinin gardını düşürmeye çok yaklaştı. Yılın golüne Puskas ödülü veriliyor ya hani, Rafa Silva “Yılın asistine de benim adım verilsin” dercesine bir gol attırdı Gedson’a...

Üst üste goller

Gedson hücumda çok başarılıydı ancak onun orta alandaki eksikliği takım savunmasının zayıflamasına da yol açtı. Al Musrati farkı ikiye çıkarınca artık Beşiktaş’ın şova başlayacağı düşünülüyordu ama yedi dakikada gelen iki golle skor yeniden eşitlendi: 3-3. Spikerin adını en az söylediği isim olan İmmobile 70’te çıktı. Rashica’nın yerine Muçi girince de Rafa Silva kanada geçti. Son bölümde skor değişmedi ve Beşiktaş, İsviçre’de atabileceği turu İstanbul’a bıraktı.

LUGANO MAÇA GELMEDİ

Sanki İstanbul!

∂ Stockhorn Arena’da oynanan maç için Lugano taraftarları 400 bilet, Beşiktaş taraftarı ise 5,500 bilet satın aldı. Siyah beyazlı taraftar maç boyunca büyük destek verdi. Kendi stadı UEFA kriterlerine uymayan Lugano, Avrupa maçlarını 4 saat uzaklıktaki Thun’da oynuyor.

ŞAŞIRTAN İLK 11! SEMİH KILIÇSOY KULÜBEDE

Giovanni van Bronckhorst, Semih Kılıçsoy’u kulübeye çekip ilk 11’de Ndour’u kullandı. Fransız yıldız 8 numarada, Rafa Silva sol kanatta, Gedson Fernandes ise 10 numara bölgesinde görev yaptı. İmmobile ve Rashica’nın yerleri değişmedi.

İki gol hediyemiz!

Siyah beyazlı çalıştırıcı, “Maç 3-1’den 3-3’e gelince sanki kaybetmiş gibi hissettim” dedi.

Agresif olmalıydık

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst maçın ardından, “Maç genel itibariyle suni zeminde zor oldu. 3-1’i bulduktan sonra biraz daha agresif olmamız ve daha iyi savunma yapmamız gerekiyordu. Rakibimize iki gol hediye ettik. 3-1’den 3-3’e gelince kaybetmiş gibi hissediyorsunuz. Haftaya seyircimiz önünde farklı bir maç izleyeceksiniz” sözlerini kullandı.

Fena sonuç değil

Hollandalı çalıştırıcı, “Eve beraberlikle dönmek fena değil” vurgusu yaparken, “Üç orta saha bulundurmak istedim. Ekstra bir oyuncu ile iyi olan rakibe karşı kompakt bir oyun oynamak istedik. Gedson iyi oynadı. İki gol attı ve üçüncü golü de atabilirdi. O golleri yedikten sonra oyunu kontrol etmek son 20 dakikada biraz zor oldu” değerlendirmesinde bulundu.

ONANA: İKİ FARKI YAKALAMIŞTIK

O goller yenmez!

∂ Beşiktaşlı futbolcu Jean Onana, “3-1 öndeydik ve yemememiz gereken goller yedik. Çok iyi bir skor değil bu ama İstanbul’da pozitif bir skor alıp bu turu geçeceğiz. İletişim çok önemli. Al Musrati ile alan paylaşımını doğru yaptık ve oyun biraz toparlandı. Bu sezon çok daha iyi bir atmosfer var” dedi.

GECENİN ADAMI GEDSON: TURU BİZ GEÇECEĞİZ

Maça damgasını vuran Gedson Fernandes, “Kazanmaya da yakındık ama beraberlik oldu. Biraz kopuşlar yaşadık. Bizim istediğimiz sonuç kazanmaktır ama bu skor deplasmanda çok kötü değil. İkinci maçta kazanıp turu geçeceğimize inanıyorum. İki gol attığım için mutluyum. Ama önemli olan takıma katkı sağlamam” sözlerini kullandı.

İNGİLİZ BASINI YAZDI

Kartal Martial’ın peşine düştü

Bir gol makinası

∂ İngiliz basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, bonservisi elinde olan forvet oyuncusu Anthony Martial’ı kadrosuna katmak istiyor. Fransız futbolcunun İngiltere’de kalmak istese de Avrupa’dan gelecek önemli bir teklifi de değerlendirmeye açık olduğu vurgulandı. 28 yaşındaki yıldız oyuncunun Al-Qadsiah ve Al Shabab’ın tekliflerini kabul etmediği ve Beşiktaş’ın girişimde bulunduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ BAŞARI DİLEDİ

Jackson Muleka gitti

∂ Yabancı sayısını indirmek isteyen Beşiktaş, Jackson Muleka’nın Suudi Arabistan’dan Al-Kholood kulübüne sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu. Siyah beyazlı takımda 80 maça çıkan Muleka, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.

İKİ TEKLİF VAR

Amartey de yolcu

∂ Muleka’nın ardından Amartey de Suudi Arabistan yolcusu. Ganalı oyuncuya iki kulübün teklifte bulunduğu ve görüşmelerin son aşamada olduğu öğrenildi. Siyah beyazlılar, Amartey’in yıllık 1,7 milyon avro olan ücretinden kurtulmak istiyor.

PFDK FATURASI

Güray’a üç maç men

∂ Beşiktaş-Antalyaspor maçında Rafa Silva’ya yaptığı şiddetli faul nedeniyle Güray Vural’a büyük tepki gelmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Antalyasporlu futbolcuya üç maç men cezası verdi.

PROVOKATİF PAYLAŞIM

Kışkırttılar!

∂ Karşılaşma öncesi Lugano’nun sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekti. Geçen sezon İstanbul’daki Beşiktaş maçının hatırlatıldığı paylaşımda “10 ay önce şu oldu; Beşiktaş’a karşı 10 dakikada 3 gol attık” ifadeleri kullanıldı.