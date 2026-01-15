Anadolu Ajansı
Kerem Demirbay yeni takımına imzayı attı
Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, Eyüpspor ile yollarını ayıran Kerem Demirbay'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, tecrübeli futbolcu Kerem Demirbay'ı transfer etti.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, ikas Eyüpspor'dan ayrılan 32 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandığı bildirildi.
Kerem Demirbay, bu sezon ikas Eyüpspor formasıyla 16 maça çıktı.
