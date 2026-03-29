Kır şeytanın bacağını! Bizim Çocuklar Dünya Kupası'na fazlasıyla hazır
2006’da saha olaylarının kurbanı olduk, 2010’da jenerasyon değişiminin sancılarını çektik, 2014’te istikrarsızdık, 2018’de İzlanda sendromu yaşadık ve 2022’de direkten döndük. Şimdi izleyen değil oynayan olma vakti
- 2006 Almanya elemelerinde İsviçre'ye karşı deplasman golü kuralı nedeniyle elenilmiştir.
- 2010 Güney Afrika elemelerinde Bosna-Hersek'e karşı kaybedilen kritik puanlar turnuva dışı kalmaya neden olmuştur.
- 2014 Brezilya elemelerinde istikrarsız sonuçlar ve evde yitirilen puanlar nedeniyle dördüncü olunmuştur.
- 2018 Rusya elemelerinde İzlanda'ya karşı alınan mağlubiyetler turnuvaya katılımı engellemiştir.
- 2022 Katar elemelerinde Portekiz'e karşı kaçan penaltı elenmeye yol açmıştır.
- 2026 ABD-Meksika-Kanada elemeleri için yenilenen jenerasyon ile umutlu olunduğu belirtilmiştir.
2006 ALMANYA
Deplasman golü acısı
Belki de en çok canımızı acıtan olaylardı. 2. Grup’u Ukrayna’nın ardından ikinci bitirdik. Baraj maçında rakip İsviçre’ydi. Deplasmanda alınan 2-0’lık yenilginin ardından, Kadıköy’de harika bir geri dönüşe imza atıp maçı 4-2 kazandık. Unutulmaz ve gergin gece sonunda deplasman golü kuralından evimizde kaldık. Kırılma anı 84’te yediğimiz goldü.
2010 GÜNEY AFRİKA
Yaktın bizi Bosna
Organizasyon öncesi hiç varlık gösteremediğimiz turnuvalardan. Eleme aşamasında 5. Grup’ta İspanya ve Bosna-Hersek’in gerisinde kaldık ve 15 puanla 3. sırayı aldık. Özellikle Bosna’ya kaptırdığımız kritik puanlar, gruptan çıkma şansımızı bitirdi. Ve kırılma anı deplasmanda Bosna ile 1-1 berabere kaldığımız ve ipleri rakibe verdiğimiz maçtı.
2014 BREZİLYA
İstikrarsız sonuçlar
Eleme aşamasında D Grubu’nda Hollanda, Romanya ve Macaristan’ın ardından 16 puanla 4. sırada kaldık. İstikrarsız sonuçlar, evimizde yitirdiğimiz puanlar rotamızı şaşırttı. Hele de sahamızda Romanya’ya 1-0 mağlup olduğumuz ve avantajı tamamen yitirdiğimiz karşılaşma kader anıydı. En istikrarsız durumlardan biriydi.
2018 RUSYA
Evimizde yoktuk
I Grubu’nda İzlanda, Hırvatistan ve Ukrayna’nın gerisinde kalıp 15 puanla 4. olduk. Özellikle İzlanda’ya karşı içeride ve dışarıda aldığımız net mağlubiyetler, Rusya biletinin elimizden kayıp gitmesine neden oldu. Eskişehir’de, mutlak kazanmamız gereken maçta İzlanda’ya karşı aldığımız 3-0’lık ağır mağlubiyet kötü anılar arasına girdi.
2022 KATAR
Ah o penaltı kaçmasa...
Yakın zamanın en üzüntü verici olaylarından. G Grubu’nu Hollanda’nın ardından 21 puanla 2. bitirip Play-off’lara kaldık. Yarı finalde rakip deplasmanda Portekiz’di. 2-0 geriye düştüğümüz maçta durumu 2-1’e getirdik. 85. dakikada beraberlik için penaltı kazandık ancak top ağlarla buluşmadı. Ve Burak Yılmaz’ın kaçırdığı penaltı canımızı yaktı.
2026 ABD-MEKSİKA-KANADA
Altın çocuklar geliyor
Ve şimdi... Yenilenen jenerasyon. Bizim (altın) çocuklar Dünya Kupası’na bir adım uzaklıkta. Play-off yarı finalinde Romanya’yı geçtik, son rakip Kosova. Avrupa Şampiyonası’nda edindiğimiz tecrübe, uluslararası arenada devleşen genç yeteneklerimiz ve yılların getirdiği o büyük açlık... Şimdi tam zamanı. Kadro ve ülke olarak buna hazırız.