2006’da saha olaylarının kurbanı olduk, 2010’da jenerasyon değişiminin sancılarını çektik, 2014’te istikrarsızdık, 2018’de İzlanda sendromu yaşadık ve 2022’de direkten döndük. Şimdi izleyen değil oynayan olma vakti

2006 ALMANYA

Deplasman golü acısı

Belki de en çok canımızı acıtan olaylardı. 2. Grup’u Ukrayna’nın ardından ikinci bitirdik. Baraj maçında rakip İsviçre’ydi. Deplasmanda alınan 2-0’lık yenilginin ardından, Kadıköy’de harika bir geri dönüşe imza atıp maçı 4-2 kazandık. Unutulmaz ve gergin gece sonunda deplasman golü kuralından evimizde kaldık. Kırılma anı 84’te yediğimiz goldü.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Kosova-Türkiye maçının hakemi belli oldu

2010 GÜNEY AFRİKA

Yaktın bizi Bosna

Organizasyon öncesi hiç varlık gösteremediğimiz turnuvalardan. Eleme aşamasında 5. Grup’ta İspanya ve Bosna-Hersek’in gerisinde kaldık ve 15 puanla 3. sırayı aldık. Özellikle Bosna’ya kaptırdığımız kritik puanlar, gruptan çıkma şansımızı bitirdi. Ve kırılma anı deplasmanda Bosna ile 1-1 berabere kaldığımız ve ipleri rakibe verdiğimiz maçtı.

2014 BREZİLYA

İstikrarsız sonuçlar

Eleme aşamasında D Grubu’nda Hollanda, Romanya ve Macaristan’ın ardından 16 puanla 4. sırada kaldık. İstikrarsız sonuçlar, evimizde yitirdiğimiz puanlar rotamızı şaşırttı. Hele de sahamızda Romanya’ya 1-0 mağlup olduğumuz ve avantajı tamamen yitirdiğimiz karşılaşma kader anıydı. En istikrarsız durumlardan biriydi.

2018 RUSYA

Evimizde yoktuk

I Grubu’nda İzlanda, Hırvatistan ve Ukrayna’nın gerisinde kalıp 15 puanla 4. olduk. Özellikle İzlanda’ya karşı içeride ve dışarıda aldığımız net mağlubiyetler, Rusya biletinin elimizden kayıp gitmesine neden oldu. Eskişehir’de, mutlak kazanmamız gereken maçta İzlanda’ya karşı aldığımız 3-0’lık ağır mağlubiyet kötü anılar arasına girdi.

Kır şeytanın bacağını! Bizim Çocuklar Dünya Kupasına fazlasıyla hazır

2022 KATAR

Ah o penaltı kaçmasa...

Yakın zamanın en üzüntü verici olaylarından. G Grubu’nu Hollanda’nın ardından 21 puanla 2. bitirip Play-off’lara kaldık. Yarı finalde rakip deplasmanda Portekiz’di. 2-0 geriye düştüğümüz maçta durumu 2-1’e getirdik. 85. dakikada beraberlik için penaltı kazandık ancak top ağlarla buluşmadı. Ve Burak Yılmaz’ın kaçırdığı penaltı canımızı yaktı.

2026 ABD-MEKSİKA-KANADA

Altın çocuklar geliyor

Ve şimdi... Yenilenen jenerasyon. Bizim (altın) çocuklar Dünya Kupası’na bir adım uzaklıkta. Play-off yarı finalinde Romanya’yı geçtik, son rakip Kosova. Avrupa Şampiyonası’nda edindiğimiz tecrübe, uluslararası arenada devleşen genç yeteneklerimiz ve yılların getirdiği o büyük açlık... Şimdi tam zamanı. Kadro ve ülke olarak buna hazırız.



