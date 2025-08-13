Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Kocaelispor maçını kazanan Fırtına'da problem çok net! Trabzonspor'un ortası yok

Kocaelispor maçını kazanan Fırtına'da problem çok net! Trabzonspor'un ortası yok

- Güncelleme:
Sezonun ilk maçını sahasında Kocaelispor ile oynayan ve yeni transfer Paul Onuachu’nun golüyle 1-0 kazanan Trabzonspor eksik yanlarını da gördü.

En büyük eksiklik de orta sahadaydı. Ki teknik direktör Fatih Tekke de maç sonunda bir değil, iki değil üç orta sahaya ihtiyaç duyduklarını belirtirken sokağa atacak paralarının olmadığını da vurguladı. Yumuşak karnı açıkça belli olan bordo mavililerde yönetim de transferleri hızlandırmak için harekete geçti.

Kocaelispor maçını kazanan Fırtına'da problem çok net! Trabzonspor'un ortası yok - 1. Resim

 

ÜRETKEN DEĞİLDİ

Kötü oyuna rağmen kazanmanın öneminin bilincinde olan Karadeniz ekibinde üretkenlik eksikliği de göze battı. Rakip kaleye 11 şut atan Fırtına sadece 1 isabet sağlarken rakip ceza sahasına yapılan 15 ortada da 9 defa hedefi buldu. Sezon başı olması sebebiyle durumu kabullenen Fatih Tekke, idmanlarda hücum organizasyonlarına (kanat bindirmeleri) daha fazla ağırlık verecek. Özlenen Trabzonspor için takımın çok üstüne koyması şart.

BESLEMEK GEREK

Trabzonspor’un golcüsü Paul Onuachu, Kocaeli karşısında nokta atışı golüyle takımını galibiyete taşırken daha fazla beslenmesi gerektiği de aşikardı.

EN ÇOK ZARAR TRABZON'DA

31 Mayıs 2025 itibarıyla açıklanan yıllık faaliyet raporlarına göre, Süper Lig’in 4 büyük kulübü yüksek miktarda zarar açıkladı. En fazla zararı 1 milyar 570 milyon TL ile Trabzonspor ederken onu 1 milyar 270 milyon ile Beşiktaş, 886 milyon TL ile G.Saray ve 764 milyon TL ile Fenerbahçe takip etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

