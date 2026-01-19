Konyaspor, 90+5'te puanı kurtardı! Çağdaş Atan'ın hasreti sürdü
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki maçta Konyaspor, uzatmalarda bulduğu golle Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ikas Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'u 1-1 berabere kaldı.
Konya'da oynanan mücadelede Eyüpspor'un golünü 50. dakikada Metehan Altunbaş attı. Konyaspor'a beraberliği getiren golü ise 90+5. dakikada Jackson Muleka kaydetti.
Konyaspor, Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde çıktığı 7 maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
16. dakikada Umut Nayir'in pasında Deniz Türüç'ün sert şutunda kaleci Jankat Yılmaz, gole izin vermedi.
20. dakikada Svendsen'in sağ kanattan yerden pasında Umut Nayir, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Jankat Yılmaz gole izin vermedi.
24. dakikada Pintor'un sağ kanattan kullanıldığı serbest vuruşta arka direkte yükselen Onguene'nin kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
39. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan yerden ortasında Bjorlo'nun şutunda defans topu kale çizgisinden uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.