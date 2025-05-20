Krzystof Piatek Katar yolcusu    

Başakşehir’in golcüsü Krzysztof Piątek Katar ekibi Al Duhail’e gidiyor.

Başakşehir’de beklenen ayrılık gerçekleşiyor. İstanbul ekibinin golcüsü Krzysztof Piątek, Katar ekibi Al Duhail’e gidiyor. Polonyalı oyuncu, Ziyech’in de formasını giydiği Katar takımı için sağlık kontrolünden geçecek.

Başakşehir’in bu transferden 8 milyon avro civarında bir rakam kazanması bekleniyor.