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Krzystof Piatek Katar yolcusu    

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Krzystof Piatek Katar yolcusu    
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başakşehir’in golcüsü Krzysztof Piątek Katar ekibi Al Duhail’e gidiyor.

Başakşehir’de beklenen ayrılık gerçekleşiyor. İstanbul ekibinin golcüsü Krzysztof Piątek, Katar ekibi Al Duhail’e gidiyor. Polonyalı oyuncu, Ziyech’in de formasını giydiği Katar takımı için sağlık kontrolünden geçecek.

Başakşehir’in bu transferden 8 milyon avro civarında bir rakam kazanması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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