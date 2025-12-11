Galatasaray’ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo için bir kez daha Liverpool iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray’ın sezon başında 30 milyon avro bonservis bedeliyle Monaco’dan aldığı Wilfried Singo transferin gözde ismi.

Sağ bek üst üste sakatlıklar yaşayıp takımdan bir süre uzak kalsa da İngiliz devi Liverpool devrede. Fildişi Sahilli sağ bek için İngiliz ekibinin devre arasında teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

45 MİLYON AVROLUK TEKLİF HAZIRLIĞI

Liverpool’un 28 milyon avro bonservis ve artı bonusları da içeren 45 milyon avroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı yazıldı. 24 yaşındaki sarı kırmızılı oyuncunun da transfere sıcak baktığı öne sürüldü.

