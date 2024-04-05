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Haberler > Spor > Liverpool'dan inanılması güç rekor! İstatistik firması kurulduğundan beri böyle oran görmedi

Liverpool'dan inanılması güç rekor! İstatistik firması kurulduğundan beri böyle oran görmedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Liverpool&#039;dan inanılması güç rekor! İstatistik firması kurulduğundan beri böyle oran görmedi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, yeni bir rekora imza attı. Kırmızılar, Sheffield United'ı 3-1 yendiği karşılaşmada topa sahip olma rekoru kırdı.

Liverpool, İngiltere Premier Lig'de Sheffield United'ı 3-1 yendiği karşılaşmada inanılması güç bir rekor kırdı.

TOPA SAHİP OLMA REKORU KIRILDI

Kırmızılar, Opta'nın verilerine göre karşılaşmada yüzde 83.1'lik bir topa sahip olma oranı yakaladı ve bu alanda Premier Lig rekoru kırdı.

Bu oranın Opta'nın hesaplamalara başladığı 2003-2004 sezonunda bu yana Premier Lig'deki en yüksek topa sahip olma oranı olduğu belirtildi. Liverpool, Anfield Road'daki maçta Sheffield United'ı Darwin Nunez, Alexis Mac Allister ve Cody Gakpo'nun golleriyle mağlup etti ve 70 puanla liderliğini sürdürdü. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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