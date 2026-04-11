Dünyaca ünlü Hırvat futbolcu Luka Modric'in, Serie A kulübü Milan ile sezon başı imzaladığı sözleşmede "1 yıl opsiyon" maddesi bulunuyor. 40 yaşındaki yıldızın, bu opsiyonu kullanmayı kabul etmesi için 3 şart sunduğu belirtildi.

Real Madrid'den 13 yıl sonra (2012-2025) ayrıldıktan sonra Milan'a giden Luka Modric, İtalyan kulübüyle 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Hırvat futbolcunun, kontratındaki uzatma opsiyonunun devreye girmesi için şartları olduğu öne sürüldü.

Luka Modrid, Milan'da 14 numaralı formayı giyiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

İtalyan basınında yer alan haberde; 40 yaşındaki futbolcu, Milan'ın kesinlikle Şampiyonlar Ligi'ne gitmesini istiyor. Gelecek sene emekli olmaya hazırlanan deneyimli orta sahanın, kariyerini zirvede noktalamayı hayal ettiği aktarıldı. Milan, 4 takımın Devler Ligi bileti aldığı Serie A'da 63 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

Luka Modric, bu sezon 33 maçta 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

REKABETÇİ KADRO

Luka Modric'in diğer beklentisi, hem İtalya ligi hem de Avrupa'da rekabetçi bir takım kurulması. Yıldız futbolcu, başarı hedefleri olmadan yeni bir sezona başlamayı düşünmüyor.

ALLEGRI DETAYI

Hırvat oyuncunun en önemli şartı ise Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin görevinde kalması. İkilinin arasındaki ilişkinin çok iyi olduğu ve birbirlerine derin bir saygı duydukları belirtildi.

Massimiliano Allegri

