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    • Mağlubiyet serisi sürüyor! Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'ya mağlup

    Trabzonspor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Bordo mavililer 1-0 öne geçtiği mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Mağlubiyet serisi sürüyor! Trabzonspor, evinde Kasımpaşa&#039;ya mağlup
    Kasımpaşa, Trabzonspor, Süper Lig, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Trabzonspor'un gollerini 19'uncu dakikada Enis Destan ve 90+1'de Poyraz Yıldırım kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 47'de Aytaç Kara, 58'de H. Hajradinovic ve 75'de Da Costa'dan geldi.

    Bordo mavililer bu mağlubiyetle 37 puanda kalırken, son 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan konuk Kasımpaşa ise puanını 32'ye yükseltti.

    MAÇTAN DAKİKALAR

    19. dakikada Bardhi'nin ceza sahasına ortasını iyi takip eden Enis Destan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Emre Yanar'ın solundan ağalarla buluştu. 1-0

    43. dakikada Visca sağ taraftan ceza sahası içine girerek topu arka direkte Fountas'a topu aktardı. Fountas, meşin yuvarlağı tekrar Visca'ya çıkardı. Visca'nın vuruşunda ise yerden seken meşin yuvarlak dışarı çıktı.

    47. dakikada Trabzonspor savunmasıının uzaklaştıramadığı topu iyi takip eoden Aytaç Kara, savunmanın arasından şutu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu. 1-1

    58. dakikada Mamadou Fall'in ceza sahası içine gönderdiği topa Eren Elmalı, kayarak müdahale etti. Meşin yuvarlağın eline çarpması sonrası VAR'a giden Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Hajradinovic meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 1-2

    75. dakikada Ouanes'in pasında Nuno Da Costa'nın kafga vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gitti. 1-3

    86. dakikada Trabzonspor savunmasından seken topu iyi takip eden Aytaç Kara'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.

    90. dakikada Bardhi'nin ceza sahası içinden sert vuruşunda kaleci Ali Emre Yanar'ın elinden kaçırdığı topu iyi takip eden Poyraz Yıldırım meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3.

    Mağlubiyet serisi sürüyor! Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'ya mağlup

    Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu, Ogün Kamacı, Mert Bulut
    Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Fernandes (Umut Güneş dk. 73), Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas (Poyraz Yıldırım dk. 82), Enis Destan
    Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kerem Şen, Bakic, Oğuzhan Yıılmaz, Denswill, Arif Boşluk, Salih Mealkoçoğlu, Abdurrahman Bayram
    Teknik Direktör: Abdullah Avcı
    Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck Neto, Taylan Uİtku, Yasin Özcan, Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Mamadou Fall, Hajradinovic (Loret Sadiku dk. 90+2) , Oğulcan Çağlayan, Nuno Da Costa (Cibambi dk. 87)
    Yedekler: Arol Karaman, Melih Akyüz, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Emirhan Yiğit
    Teknik Direktör: Sami Uğurlu
    Goller: Enis Destan (dk. 19), Poyraz Yıldırım (dk. 90) (Trabzonspor), Aytaç Kara (dk. 47), Hajradinovic (dk. 58 pen.), Nuno Da Costa (dk. 75) (Kasımpaşa)
    Sarı Kartlar: Taylan Utku Aydın, Ali Emre Yanar (Kasımpaşa), Baniya (Trabzonspor)

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    KasımpaşaTrabzonspor Süper Lig
    Haberler > Spor > Mağlubiyet serisi sürüyor! Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'ya mağlup
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