Ederson'un menajeri Jorge Mendes’ten Fenerbahçe’ye tavsiye var. Asensio, Semedo ve Ederson’un menajeri olan Mendes, başkan adayı Hakan Safi ile yaptığı görüşmede “Brezilya Millî Takımı’nın kalecisini göndermek bütün transferleri etkiler” dedi.

MEHMET EMİN ULUÇ - F.Bahçe’de bir taraftan seçim çalışmaları sürerken diğer yandan takımdaki oyuncuların durumu merakla bekleniyor. İki başkan adayı da seçim öncesinde transfer etmeyi düşündüğü isimlerle ve menajerleriyle dirsek temasında bulunuyor. Durumu belirsizliğini koruyan isimlerden birisi de kaleci Ederson. Derbide gördüğü kırmızı kart sebebiyle üç maç ceza alan ve dün İstanbul’dan ayrılan Ederson’un ailesine edilen küfürler sebebiyle hayli kırgın olduğu biliniyor. Sarı lacivertli takımda Asensio, Semedo ve Ederson’un menajeri olan Jorge Mendes’ten tavsiyeler geldi.

HAYAL KIRIKLIĞI

Fenerbahçe’de sık yaşanan yönetim ve kadro değişikliklerinin oyuncuları olumsuz etkilediğini söyleyen Mendes “Sadece Ederson değil, Asensio ve Semedo da mutsuz. Bu oyuncular kaçan şampiyonluktan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Ederson, Dünya Kupası’nda Brezilya’nın kalesini koruyacak. Dünyanın en iyi kalecilerinden birini göndermek, yapılacak transfer operasyonlarında olumsuz bir etki oluşturacaktır. Bence Fenerbahçe’nin Ederson’u kalmak için ikna etmesi lazım. Livakovic’ten sonra Ederson’un da gönderilmesi hiç iyi olmaz” dedi.

ÜLKESİNE GİTTİ

Kırmızı kart cezası sebebiyle sezonu kapatan Ederson, Dünya Kupası hazırlıkları için erkenden ülkesine gitti. Ünlü kalecinin 2028 yılına kadar olan 22 milyon avroluk ücretini almadan gitmeye niyeti yok.

