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    Miha Zajc'a Süper Lig'den 2 talip

    Fenerbahçe'de performansıyla hayal kırıklığına neden olan Miha Zajc, takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti, iki Süper Lig ekibi ise futbolcuya talip oldu.

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    Spor Haberleri

    Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor deplasmanına konuk olacak. Bu maçtan galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmek isteyen sarı klacivertlilerde transfer çalışmaları devam ediyor. Devre arasında birçok oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlayan ekipte Miha Zajc konusunda hareketli günler yaşanıyor.

    Teknik Direktör İsmail Kartal, büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen verimi alamadığı Emre Mor ve Miha Zajc gibi oyunculara gelecek tekliflerin değerlendirilmesini istedi, talebini yönetime iletti.

    AYRILMA TALEBİNİ İLETTİ

    Fenerbahçe'de sezon başında yapılan transferlerin ardından forma şansı bulmakta zorlanan Zajc, ayrılık talebini kulübe iletti. Bir dönem Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan Zajc'a iki Süper Lig ekibi talip oldu.

    Sports Digitale'in haberine göre; Başakşehir ve Fatih Karagümrük Miha Zajc için harekete geçti.

    RESMİ TEKLİF İÇİN BEKLİYORLAR

    İki takım, Miha Zajc'ın geçirdiği ameliyat ve sahalara dönüşü konusundaki belirsizlik nedeniyle resmi teklif yapmak için aceleci davranmıyor. Fenerbahçe'nin kiralık teklifine sıcak baktığı ifade edilirken, Başakşehir'in devre arasında girişimlere başlayacağı belirtildi.

    Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maça çıkan Miha Zajc bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.

    Düzenleyen:  - Spor
    FenerbahçeMiha Zajc
    Haberler > Spor > Miha Zajc'a Süper Lig'den 2 talip
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