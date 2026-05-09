Milli futbolcunun 3'üncü defa çapraz bağı koptu: TFF'den geçmiş olsun mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), diz sakatlığı yaşayan Yusuf Yazıcı için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. 29 yaşındaki milli futbolcu, formasından uzun süre uzak kalacak.
Olympiakos forması giyen Yusuf Yazıcı'nın sol dizindeki çapraz bağları koptu. Milli futbolcu, kariyerinde üçüncü defa bu sakatlığı yaşadı.
Kariyerini Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'ta sürdüren Yusuf Yazıcı'nın sol dizindeki çapraz bağlar koğtu. Kariyerinde 3'üncü defa bu sakatlığı yaşadı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Yunanistan'ın Olympiakos Kulübünde forma giyen A Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'ya yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz" denildi.
