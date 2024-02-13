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    • Milli güreşci Rıza Kayaalp altın madalyayı finalde kaybetti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Milli güreşci Rıza Kayaalp altın madalyayı finalde kaybetti
    Rıza Kayaalp, Güreş, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda Rus rakibi Sergei Semenov'a kaybederek gümüş madalya elde etti.

    Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalya elde etti.

    Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilonun finalinde bireysel olarak katılan Rus Sergei Semenov'la karşılaştı.

    Rakibine tuşla yenilen Rıza Kayaalp, organizasyonda gümüş madalya kazandı. 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza, böylelikle Rus güreşçi Aleksandr Karelin'le aynı sayıda kalmış oldu.

    Aynı kiloda bronz madalyaları ise Azerbaycanlı Beka Kandelaki ve İtalyan Danila Sotnikov elde etti.

    Milli güreşci Rıza Kayaalp altın madalyayı finalde kaybetti

    RIZA KAYAALP: BOŞLUĞUMA GELDİ

    Karşılaşma sonrası görüşlerini paylaşan Rıza Kayaalp, "13. altın madalyayı kazanmayı çok istiyordum. Bir anlık boşluğuma geldi. Oyunu soğutmam gerekiyordu. Olimpiyat Oyunları'na hazırlanmaya devam edeceğiz. Gelecek sene Avrupa Şampiyonası'na katılmak rekor açısından artık boynumuzun borcu oldu." ifadelerini kullandı.

    OSMAN AŞKIN BAK'DAN TEBRİK MESAJI

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, 87 kiloda Ali Cengiz ve 77 kiloda Yunus Emre Başar'ı tebrik etti.

    Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

    "Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, 87 kiloda Ali Cengiz ve 77 kiloda Yunus Emre Başar'ı tebrik ediyorum. Milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek güreşçilerimize başarılar diliyorum."

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Rıza KayaalpGüreş
    Haberler > Spor > Milli güreşci Rıza Kayaalp altın madalyayı finalde kaybetti
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