Anadolu Ajansı
Milli sporcu Emircan Haney'den büyük başarı: Dünyanın en iyi okçusu oldu
2025 Dünya Okçuluk Ödülleri'nin adayları arasındaki Emircan Haney, yılın okçusu seçildi.
Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen "yılın enleri" ödüllerinin 2025'teki sahipleri açıklandı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Milli sporculardan Bulgaristan'da 11 madalya!
YILIN OKÇUSU SEÇİLDİ
2025 Okçuluk Dünya Kupası'nın Çin'de düzenlenen final ayağında, erkekler makaralı yayda şampiyonluğa ulaşan Emircan, yılın sporcusu kategorisinde ödüle layık görüldü.
25 yaşındaki milli sporcu, aynı organizasyonun Madrid ayağında gümüş, Antalya ayağında ise bronz madalya elde etmişti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR