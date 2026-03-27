Milli sporculardan Bulgaristan'da 11 madalya!
Milli güreşçiler, Uluslararası Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nın ikinci gününde 1 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre Bulgaristan'da düzenlenen organizasyonda Türk güreşçiler 17 madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Bulgaristan'da düzenlenen organizasyonun ikinci günü tamamlandı.
Kadınlar 68 kiloda mindere çıkan Ayşe Erkan şampiyonluğa ulaştı. Kadınlarda Tuba Demir (57 kilo) ve Elmira Yasin (76 kilo), serbest stilde de Ömer Faruk Çayır (74 kilo), gümüş madalyanın sahibi oldu.
Serbest stilde Yusuf Demir (57 kilo), Emrah Ormanoğlu (65 kilo), Ahmet Duman (65 kilo), Osman Göçen (86 kilo), grekoromende ise Yunus Emre Başar (77 kilo), Ömer Can Doğan (87 kilo) ve Fatih Bozkurt (130 kilo), bronz madalya elde etti.
Türk güreşçilerin yarın sona erecek turnuvadaki madalya sayısı, 17'ye (3 altın, 6 gümüş, 8 bronz) yükseldi.