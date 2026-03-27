Milli güreşçiler, Uluslararası Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nın ikinci gününde 1 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Bulgaristan'da düzenlenen organizasyonun ikinci günü tamamlandı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR A Milli Takım, Kosova maçı hazırlıklarına tek eksikle başladı

Kadınlar 68 kiloda mindere çıkan Ayşe Erkan şampiyonluğa ulaştı. Kadınlarda Tuba Demir (57 kilo) ve Elmira Yasin (76 kilo), serbest stilde de Ömer Faruk Çayır (74 kilo), gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporculardan Bulgaristan'da 11 madalya!

Serbest stilde Yusuf Demir (57 kilo), Emrah Ormanoğlu (65 kilo), Ahmet Duman (65 kilo), Osman Göçen (86 kilo), grekoromende ise Yunus Emre Başar (77 kilo), Ömer Can Doğan (87 kilo) ve Fatih Bozkurt (130 kilo), bronz madalya elde etti.

Türk güreşçilerin yarın sona erecek turnuvadaki madalya sayısı, 17'ye (3 altın, 6 gümüş, 8 bronz) yükseldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası