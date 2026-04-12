Milliler, galibiyetle veda etti
A Milli Futsal Takımı, Litvanya'da düzenlenen 2028 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu son maçında Bulgaristan'ı 7-3 mağlup etti.
Druskininkai kentiyle aynı adı taşıyan salondaki mücadelede millilerin gollerini Umur Ağır (3), Gök Deniz Kahveci (3) ve Hasan Hakan Bülbül kaydetti.
Druskininkai kentiyle aynı adı taşıyan salondaki mücadelede millilerin gollerini Umur Ağır (3), Gök Deniz Kahveci (3) ve Hasan Hakan Bülbül kaydetti.
Grubun diğer maçında Kuzey Makedonya, Litvanya'yı 1-0 mağlup etti.
TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SIRADA BİTİRDİ
Sonuçların ardından Kuzey Makedonya ve Litvanya, 2028 Futsal Dünya Kupası Ana Tur Elemeleri'ne katılmaya hak kazandı.Millî Takımımız grubunu averaj ile üçüncü sırada tamamlayıp elemelere veda etti.
