Anadolu Ajansı
NBA'de Timberwolves'a 29 sayı fark: Spurs seride öne geçti
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 29 sayı farkla 126-97 mağlup ederek, seride durumu 3-2'ye getirdi.
Özetle DinleNBA'de Timberwolves'a 29 sayı fark: Spurs seride ö...
Kaydet
Spor az önce
San Antonio Spurs, Batı Konferansı yarı final serisi 5'inci maçında Minnesota Timberwolves'u 126-97 yenerek seride 3-2 öne geçti.
- Victor Wembanyama 27 sayı, 17 ribaunt ile Spurs'a liderlik etti.
- Maçı kaybeden Timberwolves'ta Anthony Edwards 20 sayı ile oynadı.
- Serinin 6'ncı karşılaşması Minneapolis'te oynanacak.
0:00 0:00
1x
NBA'de Batı Konferansı yarı final serisi 5'inci maçında Minnesota Timberwolves'u 126-97 yenen San Antonio Spurs, seride 3-2 öne geçti.
Fransız pivot Victor Wembanyama, 27 sayı, 17 ribauntla Spurs'a liderlik etti. Maçı kaybeden Timberwolves'ta ise Anthony Edwards 20 sayı ile oynadı.
Serinin 6'ncı karşılaşması Minneapolis'te oynanacak.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
NBA'i sarsan ölüm: Brandon Clarke hayatını kaybetti
Bizi Takip Edin
YORUMLAR