Fenerbahçe, Süper Lig’de Çaykur Rizespor karşısında son saniyede yediği golle 2-2’ye razı olarak liderlik fırsatını kaçırdı. Karşılaşmayı değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-lacivertlilerin oyununu eleştirirken, beraberlikte kaleci Ederson’un hatasının belirleyici olduğunu savundu.

Zirve yarışı veren Fenerbahçe, Süper Lig'de konuk ettiği Çaykur Rizespor ile son saniyelerde gelen golle 2-2 berabere kaldı ve maç fazlasıyla liderliğe yükselme şansını kaçırdı. Liderlik yarışında büyük yara alan sarı lacivertliler, geride kalan 30 haftalık bölümde 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 67 puanla ikinci sırada kaldı. Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular karşılaşmada kart görmedi.

Karşılaşmanın ardından eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube'da maça dair değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe

"ALLAH FENERBAHÇELİLER'E SABIR VERSİN"

Nihat Kahveci, "Allah Fenerbahçeliler'e sabır versin. Tam 80 hafta sonra lideriz, liderliği aldık dedikleri anda maç bitiyor ve hiçbir şey yok! 10 kişiye karşı liderliği veriyorsun. Bana şu an Fenerbahçeli taraftarların yaşadığı şoku, o ruh halini yazın. Bu kadar olmaz ya! Allah size sabır versin, nabız düşüklüğü versin, mutluluk ve sıhhat versin" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli futbolcuların üzüntüsü

"AH EDERSON VAH EDERSON"

Son olarak beraberliğin ve son dakikalarda yenilen golün suçunu kaleci Ederson'a kesen Nihat Kahveci, "Rizespor 10 kişi kalmış, yapacağı tek şey uzun topla karambol aramak. Top havadayken Fenerbahçeliler ne düşündü bilmiyorum. Ah Ederson, vah Ederson! Senin kendi defans oyuncuların oradayken, o kadar kişi varken bir kaleci niye oraya çıkar? Çıktın, geriye doğru vurdular, aşırdı gol oldu. Ben o hatayı direkt Ederson'a yazarım" diyerek sözlerini tamamladı.

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson

"YİNE İKİNCİ SIRADASIN"

Fenerbahçe'nin performansını genel olarak yetersiz bulan Kahveci, "Haftaya Galatasaray deplasmanına gideceksin, muhteşem bir atmosfer var, 42 bin seyirci gelmiş. Peki Fenerbahçe oyun olarak bunun karşılığını veriyor mu? Hayır. Ön tarafta panik oynayan bir Kerem ve Nene, arkası dönük top tutan bir Cherif var ama takım net pozisyonlar üretemiyor. Sonuç olarak 30. haftada liderliği alacakken yine ikinci sıradasın" şeklinde konuştu.

