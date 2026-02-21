Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Konyaspor'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı. Ofsayt nedeniyle iptal edilen gollerinin nizami olduğunu söyleyen Buruk, "Bu gole ofsayt vermek, bu gol için VAR'a çağırmak büyük bir komedi. TFF başkanının bir açıklaması vardı, VAR'dan seyreden hakemler için, gerekli kararı kendisi alacaktır" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından konuştu.

"BÜYÜK BİR KOMEDİ"

Ofsayt nedeniyle iptal edilen golleri hakkında konuşan Okan Buruk, "İkinci yarıda attığım golün iptalinden sonra... Nizami bir gol attık. Bu çok açık. Kim ne derse desin. Genel kanı da bu şekilde olacaktır. 90'larda belki ofsayt verirdi hakemler ama maalesef 2026'dayız. Bu gole ofsayt vermek, bu gol için VAR'a çağırmak büyük bir komedi. Bunu izleyip vermek büyük komedi. TFF başkanının bir açıklaması vardı, VAR'dan seyreden hakemler için, gerekli kararı kendisi alacaktır. MHK başkanı gerekli kararı alacaktır. Bu pozisyona ofsayt vermek futbol adına bir utançtır. Bu gece de bir utanç oldu." dedi.

OSIMHEN VE ICARDI SÖZLERİ

Osimhen'in olmayışı ve Icardi'nin son andaki sakatlığının kendilerini etkilediğini belirten Buruk, "Kritik bir hata, özellikle maç 0-0'ken. Bizim adımıza üzücü bir hata. Hakem kötü yönetse, hakem her şeyi aleyhimize yapsa da kazanmamız gerekiyordu. Her şeyi göz önüne almalıyız bundan sonra. Kazanmak için daha iyi olmamız gerekiyor. Osimhen'in olmaması önemliydi. Icardi maça son anda yetişti. Dünkü antrenmanı yarım bırakmıştı, sırt ve boynunda tutulma vardı. Başlatalım mı başlatmayalım mı diye düşündük. Devre arasında hem ön alan baskısı hem de özellikle Konyaspor önde oynamaya çalışıyordu, Barış'ın savunma arkasına koşularını düşündük, olmadı. Takım olarak hep geriye döndük." şeklinde konuştu.

"ZEMİN KÖTÜYDÜ"

Zeminin kötü olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Zemin kötüydü. Bu zeminde pas yapmak çok zor. Savunma arkası koşular yapamadık. Gol atmaya daha çok çalışmalıydık. İkinci yarı 2 şut atmışız. Rakip kaleye hamle yapmalıydık. Herkes geriye gelip almaya çalıştı. Paslar da yetmedi. 3. bölgede daha çok üretmeliydik. Mağlubiyet nedenlerinden biri bu." dedi.

