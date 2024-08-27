Okan Buruk, Young Boys maçı öncesi taraftara seslendi: Sakin ve sabırlı

Galatasaray, bugün Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda 3-2’nn rövanşında Young Boys’u misafir edecek. Maç öncesi açıklamalarda bulunan Okan Buruk, “İlk üç dakikada iki gole hayır demeyiz ama sakin ve sabırlı olmalıyız. Taraftara sonuna kadar destek anlamında büyük görev düşüyor. Hep birlikte hep beraber bu turu geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

Batshuayi kesmedi! Fenerbahçeli iki yıldıza daha Galatasaray kancası

Batshuayi kesmedi! Fenerbahçeli iki yıldıza daha Galatasaray kancası

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Galatasaray, bugün Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda 3-2’nn rövanşında Young Boys’u misafir edecek. Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk “Hazırız” mesajı verdi. İlk maçta savunma anlamında ders çıkardıklarını belirten Buruk “İyi savunma yapmamız gerekiyor. Bunu sadece dörtlü savunma olarak değil takım olarak düşünmeliyiz” dedi.

Maça motivasyon anlamında çok etken olduğunu ve Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak istediklerini vurgulayan Buruk, Muslera’nın da oynayacağını söyledi.

KALİTEMİZLE ÇÖZERİZ

Taraftarın desteğinin de önemine değinen Buruk “Taraftarla bütünleştiğimizde neler yapabileceğimiz daha önce birçok kez gösterdik. Sakin ve sabırlı olmamız gerekiyor. Evet tur için iki gole ihtiyacımız var ama ilk üç dakikada iki gol bulacağız diye bir şey yok. Tabii ki buna hayır demeyiz ama maç 90 dakika. Rakip geçecek yıldızlara ve kaliteye sahibiz. Tecrübemizle oyunu doğru yönetmeyiz. Ben ekibime güveniyorum ve inanıyorum k geçen sezon iyi işler yaptığımız Şampiyonlar Ligi'nde tekrar olacağız” ifadesini kullandı.

AMAÇ İLKİ YAŞAMAK

18 Bu sezon ilk kez uygulanacak 36 takımlı lig formatında yer almak isteyen Galatasaray bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 17 kez mücadele etti. Amaç yen formatlı sistemle ilki yaşamak.

GOL MÜ LAZIM BATSMAN HAZIR

Yen sezonun en verimli transferlerinden olan Michy Batshuayi, maça yedek başlayacak. Okan Buruk mücadelenin durumuna göre Berçkalı isim sahaya sürecek.

Batsman bu sezon 4 resmî müsabakada 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Young Boys deplasmanında attığı iki gol çok önemli ve değerliydi.

TUR İÇİN İKİ FARK ŞART

Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kaybeden Galatasaray’a tur için iki farklı galibiyet gerekli. Tek farklı galibiyette maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa tur atlayan penaltılarla belli olacak.

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MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

27 Ağustos 2024 tarihinde oynanacak olan Galatasaray - Young Boys Şampiyonlar Ligi Play Off turu ikinci ayak maçı saat 22.00'de TRT 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Kaan Ayhan, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Barış Alper, Icardi. (TD: İ, Saraloğlu)

Young Boys: Keller, Hadiam, Zoukrou, Camara, Blum, Niasse, Lakomy, Colley, Ugrunic, Monteiro, Ganvoula. (TD: P. Rahmen)

Sarı Kırmızılılarda Abdülkerim Bardakçı, İsviçre ekibinde ise Lakomy, Janko ve Conte cezalı durumda.