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Olacak iş değil! Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı hareket yanına kaldı! Podence hem faul yaptı hem de hareket çekti

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Olacak iş değil! Ferdi Kadıoğlu&#039;na yaptığı hareket yanına kaldı! Podence hem faul yaptı hem de hareket çekti

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Ligi'nde 3-2'nin rövanşında Olympiakos'la Kadıköy'de kozlarını paylaşan Fenerbahçe, penaltılara giden maçta Avrupa hayallerine veda etti. Maça damgasını vuran olay ise Yunan ekibinde forma giyen Daniel Podence'ın, yerde yatan Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı hareket oldu.

Fenerbahçe'nin 3-2'nin rövanşında penaltı atışları sonucunda Olympiakos'a elendiği maçın ilk yarısında, Yunan ekibinde forma giyen Daniel Podence'ın, Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı saygısızca hareket sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 

Karşılaşmanın ilk yarısında Ferdi Kadıoğlu ile Podence arasında yaşanan ikili mücadele sonrası Ferdi yerde kaldı. Bu sırada Portekizli oyuncu skandal bir harekete imzasını attı.

Olacak iş değil! Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı hareket yanına kaldı! Podence hem faul yaptı hem de hareket çekti - 1. Resim

Yaptığı faulün ardından Podence, Kadıoğlu'na doğru orta parmağını göstererek saygısızca bir harekete imzasını attı. Bu an karşılaşmada düdük çalan Alman hakem Tobias Stieler başta olmak üzere yardımcılar ve VAR hakemlerinin gözünden kaçtı. 

Oyuna kaldığı yerden devam eden Podence, karşılaşmanın 60.dakikasında sarı kart gördü. Olympiakos Teknik Direktörü oyuncuyu 64.dakikada oyundan aldı.

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