Galatasaray'da Fatih Terim'in teknik direktörlüğü döneminde yardımcı antrenörlük de yapan eski milli futbolcu Necati Ateş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi konusunda teknik direktör Okan Buruk'a önemli bir uyarıda bulundu.

Galatasaray'ın deplasmanda 4-0 mağlup olduğu Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen'in yokluğunda Mauro Icardi'nin, Trabzonspor'a karşı ilk 11'de yer alıp almayacağı merak ediliyor. Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Necati Ateş, teknik direktör Okan Buruk'un kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'e forvette görev vermesi halinde Arjantinli oyuncuyu kaybedeceğini belirtti.

"YETER Kİ OYNAMAK İSTESİN, 20 GOL ATAR"

Icardi'nin yerine Barış Alper'in ileri uçta görev almasının yanlış bir tercih olacağını savunan Ateş, "Elinde Icardi gibi bir golcü varken Barış Alper'i forvette oynatırsan sezonun kalan kısmı için onu kaybedersin. Sonra Icardi'den bir şey beklemen zor ama tabi onun da özveride bulunması şart. Takıma liderlik yapmak orunda. 'Geçmişte oynadım, şimdi az oynuyorum' gibi sözleri geride bırakması lazım. Icardi'nin sorunu mental, fiziksel değil çünkü Süper Lig'de o eksikliği iyi kapatıyor. Yeter ki oynamak istesin. Sadece bu yeteneğiyle 20 gol atar. Tekrar eski günlere dönmesi adına Osimhen'in yokluğu fırsat" dedi.

"TRABZON VE GÖZTEPE MAÇLARINDAN BİRİNİ KAZANMASI YETER"

Sözcü'ye konuşan Ateş, Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hakkında, "Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarından 6 puan çıkarır ve şampiyon olur. Geçmişte de bunları yaptı. Galatasaray, Galatasaray gibi oynarsa her takımı yener. Liverpool'u 2 defa yendi, Atletico Madrid'e kök söktürdü, Juventus'u iç sahada bozguna uğrattı. Trabzonspor veya Göztepe maçlarının birini kazanması dahi yetebilir. Sonra içeride Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğu kutlayacağını düşünüyorum ama futbol bu kadar basit değil. Bütün bunlar, bu söylediklerimiz uygulanırsa olur" ifadelerini kullandı.

