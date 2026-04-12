Ozan Kabak, TSG Hoffenheim ile yola devam dedi. Sezon sonunda bitecek sözleşmesini 4 yıl uzatma kararı alan milli stoper, Haziran 2030’a kadar Alman ekibinin formasını giymeyi sürdürecek. Sakatlık sonrası yakaladığı form grafiğiyle yeniden ilk 11’e yerleşen Kabak, bu sezonki performansıyla kulübünün güvenini kazanırken, kariyerinde de önemli bir istikrar adımı attı.

Bundesliga temsilcisi Hoffenheim forması giyen milli stoper Ozan Kabak, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Sezon sonunda Alman ekibiyle olan sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, kulübüyle yeni bir anlaşmaya vardı.

4 YIL DAHA HOFFENHEIM FORMASIYLA

Fabrizio Romano'nun haberine göre; milli stoper, Hoffenheim ile olan kontratını yenileme kararı aldı. Yapılan anlaşma kapsamında Ozan Kabak'ın sözleşmesinin 4 yıl daha uzatıldığı ve Haziran 2030'a kadar geçerli olacağı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezon başında yaşadığı sakatlığı atlattıktan sonra yükselen performansıyla formayı geri alan Ozan Kabak, bu sezon Hoffenheim formasıyla toplam 21 maçta görev yaptı. Defanstaki katkılarının yanı sıra ofansif anlamda da başarılı bir grafik çizen milli futbolcu, bu sezon rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

