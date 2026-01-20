Beşiktaş'ta ayrılmak istediği belirtip büyük bir krize neden olan ve haftalardır maç kadrosuna yer almayan Rafa Silva için Portekiz ekibi Benfica'nın Sportif Direktörü Mario Branco, İstanbul'a geldi.

Portekiz ekibi Benfica, Beşiktaş'ta haftalardır maç kadrosunda yer almayan Rafa Silva için İstanbul'a geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Benfica Sportif Direktörü Mario Branco, Rafa Silva transferini bitirmek için İstanbul'da.

ANLAŞMANIN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Benfica ve Beşiktaş'ın, ülkesine dönmek isteyen Rafa Silva'nın transferi için prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Branco'nun İstanbul'da Beşiktaşlı yöneticilerle yapacağı son görüşmelerin ardından transfer resmiyete kavuşması bekleniyor.

Beşiktaş'ın Rafa Silva'dan bonuslarla birlikte 7 milyon avro civarında gelir elde etmesi bekleniyor.

Rafa Silva

"BENFICA, RAFA İLE İLGİLİ GİRİŞİMDE BULUNDU"

Serdal Adalı, Portekiz ekibi Benfica'nın Rafa Silva ile ilgili girişimde bulunduğunu duyurmuştu.

Portekiz temsilcisine taleplerini ilettiklerini belirten Adalı, "Benfica, Rafa ile ilgili girişimde bulundu. Talebimizi ilettik. O çizgiye inilirse Rafa gider. Olmazsa Rafa burada kalır. Bizim için de maaşı önemli değil. Beşiktaş'ın futbolcusu olarak hayatına devam eder." diye konuşmuştu.

