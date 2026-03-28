Rakibimiz Kosova’nın kısa özeti: Savaşçı çocuklar
Bizim çocukların Dünya Kupası yolundaki rakibi Kosova’nın kısa özeti: Savaşçı çocuklar. Ülke, uluslararası alanda 10 yıllık geçmişe sahip. Savaş sebebiyle göçen ailelerin çocuklarının güçlü genetik yanları Avrupa’da aldıkları altyapı eğitimiyle birleşti ve bugünkü Kosova Millî Takımı ortaya çıktı.
- Kosova, bağımsızlığını 2008'de ilan etmiş ve FIFA ile UEFA üyeliği 2016'da tanınmıştır.
- Kosova'nın bugünkü başarısının arkasında, savaş sırasında göç eden ailelerin çocuklarının Batı Avrupa'daki altyapı eğitimlerini alması ve Balkanların genetik gücüyle Batı Avrupa taktik disiplininin birleşmesi yatmaktadır.
- Kosova Milli Takımı'nda Türk futbolunu tanıyan Vedat Muriç gibi isimlerin yanı sıra, Beşiktaş'tan Rashica ve Alanyaspor'dan Hadergjonaj ile Aliti gibi Süper Lig'de forma giyen oyuncular da bulunmaktadır.
- Kosova Milli Takımı'nın en değerli oyuncusu Hoffenheim'dan Fisnik Asllani (30 milyon avro), diğer dikkat çeken isimler arasında Juventus'tan Edon Zhegrova ve Napoli'den Amir Rrahmani yer almaktadır.
Kosova ve Türkiye iç içe geçmiş ve ortak mazileri olan iki ülke... Evlilikler, göçler ve ortak tarihle harmanlanmış bu ilişki, diplomatik arenada da her zaman en üst seviyede seyretti. Türklerin gittiğinde hiç yabancılık çekmediği ve rahatlıkla iletişim kurabildiği 1455’ten bu yana Osmanlı’ya bağlı bir topraktı Kosova. Türkiye, Kosova’nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olmanın yanı sıra, uluslararası arenaya çıkışında da en büyük destekçisiydi.
SPORTİF BAKIŞ: REKABET
İşte futbolun acımasızlığı mı dersiniz ne derseniz deyin şimdi bu iki ülke sahada dünyaları kazanmak için sonuna kadar kapışacak. Tarihî ve kültürel bağlar sahada 90 dakikalığına unutulacak. Çünkü bir yanda 24 yıllık özleme son vermek isteyen A Millî Takım karşısında ise tarihinde ilki tatmak isteyen başarıya aç ve savaşçı bir Kosova var. Bir anlamda saha dışındaki dostluk yeşil sahada yerini acımasız rekabete bırakacak.
TARİH YAZARLARI
Slovakya’yı kendi sahasında deviren Kosova tarih yazarak buralara geldi. Tarih yazıyor çünkü 10 yıllık bir resmî geçmişi var. Ülke 2008’de Sırbistan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan ederken FIFA ve UEFA üyeliği 2016’da tanımaya başladı. Henüz Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası’na katılım gösteremedi ancak Uluslar Ligi ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde sergiledikleri performanslarla “Geliyoruz” mesajını net şekilde verdi.
TESADÜF MÜ DEVRİM Mİ?
Peki Kosova’yı kısa sürede Dünya Kupası’nın kapısına kadar getiren olay tesadüf mü? Hiç de bile… Çünkü perde arkasında planlı gelişim var. Kosova Savaşı sırasında Avrupa’nın çeşitli ülkelerine (özellikle İsviçre, Almanya ve İskandinavya) göç eden ailelerin çocukları, o ülkelerin altyapı eğitimlerini aldı. Balkanların genetik fiziksel gücü ve tutkusu, Batı Avrupa’nın taktik disipliniyle birleşti ve bugünkü Kosova Millî Takımı ortaya çıktı.
TANIDIK YILDIZLAR
Türk futbolunu ezbere bilen golcüleri Vedat Muriç, Beşiktaş’ta ter döken Rashica, Alanya’dan Hadergjonaj, Aliti ve kalecileri eski Adana Demirli Arijanet Muric bildik isimler.
SÜPER LİG TECRÜBESİ
Kosova’nın toplam takım değeri 116 milyon avro. Geniş kadroda şu anda Süper Lig’de forma giyen üç isim var. Onlar da Beşiktaş’ın hücum oyuncusu Milot Rashica, Alanyasporlu isimler Florent Hadergjonaj ve Fidan Aliti. Ancak tanıdık isimler bununla da sınırlı değil. Forvetleri daha önce Giresunspor, Gençlerbirliği, Rize ve Fenerbahçe formalarını giyen şu anda İspanyol ekibi Mallorca için ter döken Vedat Muriç.
MONTELLA’NIN ÖĞRENCİSİ
Bir başka tanıdık daha önce Adana Demirspor’da ter döken ve o dönemde Montella’nın öğrencisi olan şu an Sassuolo kalesini koruyan Arijanet Muric. En değerli oyuncuları ise Alman ekibi Hoffenheim’ın formasını giyen (30 milyon avroluk) santrfor Fisnik Asllani. Rakipler adına kaos çıkaran sağ kanat Edon Zhegrova ise Juventus’ta. Savunma bakanları ise Napoli’de oynayan üst düzey taktik bilgisine sahip Amir Rrahmani.