RAMS Başakşehir ayrılığı duyurdu: Yeni takımına imza atıyor
Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, tecrübeli futbolcu Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. 32 yaşındaki oyuncunun, Konyaspor ile sözleşme imzalayacak.
Spor 50 dk önce
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Deniz Türüç, 2021'den bu yana formasını giydiği RAMS Başakşehir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
- Deniz Türüç, RAMS Başakşehir'e veda etti. Ayrılık, kulüp ve oyuncu arasında karşılıklı anlaşma ile gerçekleşti.
- Kulüp, emekleri için teşekkür ederek oyuncuya kariyerinde başarılar diledi.
- 32 yaşındaki oyuncu, Konyaspor ile resmi sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe'de 2019-2020 sezonunda forma giyen, Temmuz 2021'de RAMS Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Deniz Türüç, İstanbul ekibine veda etti.
"KARİYERİNDE BAŞARILAR"
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında başarıyla oynayan Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Deniz'e kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
17 MAÇTA BİR GOL
32 yaşındaki oyuncu, bu sezon 17 karşılaşmada 749 dakika süre alırken, bir gol ve bir asistlik performans sergiledi.
