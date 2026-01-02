Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, tecrübeli futbolcu Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. 32 yaşındaki oyuncunun, Konyaspor ile sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'de 2019-2020 sezonunda forma giyen, Temmuz 2021'de RAMS Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Deniz Türüç, İstanbul ekibine veda etti.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR"

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında başarıyla oynayan Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Deniz'e kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

17 MAÇTA BİR GOL

32 yaşındaki oyuncu, bu sezon 17 karşılaşmada 749 dakika süre alırken, bir gol ve bir asistlik performans sergiledi.

