Arsenal'in bir süredir Arda Güler'i kadrosuna katmak için Real Madrid'in nabzını yokladığı biliniyordu. İspanyol basınına göre Real Madrid, Arsenal’in ısrarlı takibi sonrası Arda Güler’i, stoper William Saliba transferinde takas unsuru olarak değerlendirmeyi gündemine aldı.

Real Madrid’de teknik direktör Xabi Alonso’nun göreve gelmesiyle birlikte takımın önemli parçalarından biri haline gelen Arda Güler hakkında dikkat çekici bir transfer iddiası ortaya atıldı. Uzun süredir milli futbolcuyla ilgilendiği bilinen Arsenal için, daha önce “ayrılığı imkânsız” olarak görülen Arda Güler konusunda İspanyol devinin tutumunu gözden geçirebileceği ileri sürüldü.

Arsenal için, daha önce “ayrılığı imkânsız” olarak görülen Arda Güler konusunda İspanyol devinin tutumunu gözden geçirebileceği ileri sürüldü

Arsenal’in bir süredir Arda Güler’i kadrosuna katmak için Real Madrid ile temas halinde olduğu biliniyor. İspanyol basınından Planeta Real Madrid’in haberine göre, İngiliz ekibi milli futbolcu için daha önce 80-90 milyon euroluk bir bedeli gözden çıkardı. Ancak Real Madrid yönetimi bu teklifi kabul etmedi.

TAKAS İHTİMALİ GÜNDEMDE

Haberde yer alan iddiaya göre, Real Madrid bu kez Arsenal’e farklı bir formülle yaklaşmayı değerlendiriyor. Eflatun-beyazlıların, Arsenal forması giyen Fransız stoper William Saliba’yı kadrosuna katmak istediği ve Arda Güler’i muhtemel bir takas teklifine dahil etmeyi gündemine aldığı belirtildi. Normal şartlarda Saliba için talep edilen yaklaşık 100 milyon euroluk bonservis bedeline mesafeli duran Real Madrid yönetiminin, savunma hattındaki ihtiyaçlar nedeniyle bu seçeneği değerlendirebileceği ifade edildi.

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 25 maçta 1624 dakika süre alarak 3 gol ve 7 asistlik skor katkısında bulundu

Haberde, bu ihtimalin arkasındaki nedenler de değerlendirildi. Real Madrid’de Eder Militao’nun tekrarlayan sakatlıkları, David Alaba ve Antonio Rüdiger’in sezon sonundaki durumlarının belirsizliği nedeniyle savunma hattında bir eksiklik oluşabileceği vurgulandı. Bu çerçevede Saliba transferinin teknik ve sportif açıdan önem kazandığı aktarıldı.

Arda Güler’in ise Jude Bellingham’ın varlığı nedeniyle ideal pozisyonunda düzenli forma şansı bulamadığına dikkat çekildi. Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 25 maçta 1624 dakika süre alarak 3 gol ve 7 asistlik skor katkısında bulundu.



Haberle İlgili Daha Fazlası