Real Madrid, teknik direktör arayışında rotayı yeniden eski hocasına çevirdi. Carlo Ancelotti sonrası beklenen istikrarı yakalayamayan eflatun-beyazlılar, Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa dönemlerinin ardından gözünü “Special One” lakaplı Jose Mourinho’ya dikti. Başkan Florentino Perez’in kısa süre içinde Mourinho ile görüşmesi beklenirken, olası dönüş kulüpte yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid'de teknik direktör arayışları hız kazandı. Carlo Ancelotti'nin ayrılığının ardından göreve getirilen Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa dönemlerinde beklenen başarıya ulaşılamaması üzerine eflatun-beyazlı yönetim, takımın eski teknik direktörü Jose Mourinho'yu yeniden gündemine aldı.

Jose Mourinho

ALONSO VE ARBELOA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Real Madrid, Ancelotti sonrası dönemde sportif istikrarı sağlayamadı. Önce Xabi Alonso, ardından da Alvaro Arbeloa yönetiminde sahaya çıkan başkent ekibi, LaLiga şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Barcelona'nın gerisinde kaldı. Takımın Avrupa arenasındaki mücadelesi ise UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde sona erdi. Bu süreçte görev alan teknik heyetlerin takımın yıldız isimleriyle yaşadığı uyumsuzluklar ve artan oyun içi disiplinsizlikler, yönetimin acil bir teknik direktör değişimine gitmesine neden oldu.

Xabi Alonso

HEDEFTEKİ İSİM "SPECIAL ONE"

Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden Record'un haberine göre; eflatun-beyazlı yönetimin yeni hedefi, halihazırda Portekiz temsilcisi Benfica'yı çalıştıran Jose Mourinho. İspanyol devinin yönetimi, kriz dönemlerinde oyuncu idaresinde gösterdiği otorite ve kariyerindeki geniş kupa koleksiyonu sebebiyle "Special One" (Özel Biri) lakaplı Portekizli çalıştırıcının takımın başına geçmesine sıcak bakıyor.

PEREZ VE MOURINHO MASAYA OTURUYOR

Haberin detaylarında, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in kısa bir süre içerisinde Jose Mourinho ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği ve muhtemel bir sözleşmenin şartlarını değerlendireceği ifade ediliyor. Portekizli teknik adamın da kariyerinin bu döneminde Madrid temsilcisine geri dönmeye oldukça istekli olduğu belirtiliyor.

Jose Mourinho

İLK 3 DÖNEMİNDE KUPA KAZANAMAMIŞTI

Jose Mourinho, daha önce 2010 ile 2013 yılları arasında Real Madrid'in teknik direktörlük koltuğunda oturmuştu. Portekizli çalıştırıcı, bu üç yıllık dönemde eflatun-beyazlılarla LaLiga şampiyonluğu, İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) ve İspanya Süper Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti. Mourinho yönetimindeki Real Madrid, özellikle 2011-2012 sezonunda LaLiga'da 100 puan toplayıp 121 gol atarak lig tarihinin o dönemki rekorlarını kırmıştı. Tarafların anlaşması halinde Mourinho, Santiago Bernabeu'da ikinci dönemine başlamış olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası