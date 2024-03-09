Real Madrid'den Arda Güler planı! Yeni sezonda transfer olacağı takım ortaya çıktı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: - 9 Mart 2024 15:29 - Güncelleme: 9 Mart 2024 15:32 - Güncelleme:

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Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan Arda Güler'in yeni sezonda kiralık ayrılma ihtimali bulunuyor. Geçen sezon Brahim Diaz'ı Milan'a kiralayan İspanyol devinin bu defa da Arda için benzer bir plan çizebileceği öne sürüldü.