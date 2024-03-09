Real Madrid'den Arda Güler planı! Yeni sezonda transfer olacağı takım ortaya çıktı
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Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan Arda Güler'in yeni sezonda kiralık ayrılma ihtimali bulunuyor. Geçen sezon Brahim Diaz'ı Milan'a kiralayan İspanyol devinin bu defa da Arda için benzer bir plan çizebileceği öne sürüldü.
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 20 milyon euro bedelle Real Madrid'e giden Arda Güler'in yeni sezonda kiralık ayrılabileceği konuşuluyor.
Sezon başı ABD'de yapılan kampta sakatlanan ve geri dönüşü uzun süren Arda, bir türlü beklenen forma şansına erişemedi.
Carlo Ancelotti'nin yedek kulübesinde beklettiği 19 yaşındaki Türk yıldızın, Milan ve Sevilla'nın gündeminde olduğu belirtildi.
Real Madrid'in 24 yaşındaki oyuncusu Brahim Diaz'ı 2 sezon kiralık oynatan Milan'ın aynı sistemle Arda'yı da isteyebileceği iddia edildi.
ARDA GÜLER REAL MADRİD'E VEDA EDİYOR İDDİASI
İspanya'da mutlu olmasına rağmen Ancelotti'den süre bekleyen Arda Güler'in sezon sonunda nihai kararını vereceği öğrenildi.
Sürekli oynamak isteyen milli futbolcunun Milan ve Sevilla'nın ilgisine sıcak yaklaşabileceği öne sürüldü.
Arda'yı kiralamaya sıcak bakan Real Madrid'in Milan ile sezon sonunda masaya oturması bekleniyor.
Şu ana kadar 5 maça çıkan Arda Güler, 92 dakika süre aldı.
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