Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda finale çıktı. Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi, yarınki final müsabakasını kazanması durumunda 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak rekor kıracak.

Başkent Tiran'daki Feti Borova Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda "rekor" için mücadele eden Rıza, yarı finalde Dünya Güreş Birliği (UWW) takımında yer alan Belaruslu Pavel Hlinchuk ile karşılaştı.

Rıza Kayaalp 4-0 öndeyken Hlinchuk, ayakta devam eden karşılaşmada milli sporcuya tokat attı. Bunun üzerine Hlinchuk diskalifiye edilirken, Rıza Kayaalp adını finale yazdırdı.

Yarın finalde Macar Darius Attila Vitek ile karşılaşacak Rıza Kayaalp, kariyerindeki 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak için mindere gelecek.

Tecrübeli güreşçi, son 16 turunda Ermeni Albert Vardanyan'ı, çeyrek finalde de UWW adına güreşen Rus Marat Kamparov'u mağlup etmişti.

Rıza, yarın altın madalya alması halinde Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi olacak ve güreş tarihine adını "altın" harflerle yazdıracak.

Organizasyon tarihinde 15. kez finalde güreşecek Rıza, Avrupa şampiyonalarında daha önce 12 altın ve 2 gümüş madalya aldı.

Avrupa şampiyonalarına damga vurun milli güreşçi; 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında altın, 2011 ve 2024'te ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

RIZA'YI YARI FİNALE BAŞKAN AKGÜL HAZIRLADI

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'e, yarı final maçı öncesi Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül antrenmanda eşlik etti.

Olimpiyat şampiyonu Akgül, antrenman kıyafetlerini giyerek milli sporcuyu kritik maça hazırladı.

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarın grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda repesaj ve madalya müsabakaları; 60, 67, 72, 82 ve 97 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye'nin 30 sporcuyla katıldığı 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası, 26 Nisan Pazar günü sona erecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası