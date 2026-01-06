İspanyol devi Barcelona'da bu sezon 19 maça çıkan ve 9 gol, 2 asistlik skor katkısı veren 37 yaşındaki yıldız santrfor Robert Lewandowski, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, futbol kariyerinin bitmesinden korkmadığını ve kendini emeklilik sonrasındaki hayata hazırlamaya başladığını söyledi.

"FUTBOL TÜM HAYATIM DEĞİL"

37 yaşındaki oyuncu, "Kariyerimin sona ermesinden korkmuyorum çünkü buna hazırlanmaya başladım. Futbol sonrası yapabileceklerime hazırlanıyorum. Futbolun hayatımın çok önemli bir parçası olduğunu biliyordum ama futbol, benim tüm hayatım değil, özellikle de şu anda" dedi.

Robert Lewandowski

Dünyaca ünlü Polonyalı golcü, "Gençken bunu düşünmüyordum çünkü tek düşünebildiğim futbol ve futboldu. Ancak şimdi kariyerimin sonuna yaklaştığımı fark ediyorum. Kaç yılım kaldı bilmiyorum ama herhangi bir baskı hissetmiyorum. Bir gün vücudumu dinleyip bir şeylerin değiştiğini hissedersem, emekli olmaya hazır olacağım" ifadelerini kullandı.

