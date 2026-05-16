Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Roma Derbisi’nin pazar günü öğle saatine alınmasına sert tepki gösterdi. Maç saatini “futbola aykırı” olarak nitelendiren deneyimli çalıştırıcı, “12.30’da gelmiyorum” sözleriyle gündem yaratırken, gerekirse takımı sahaya çıkarmayacağını bile söyledi.

İtalya Serie A’da sezonun son haftalarına girilirken, Lazio ile Roma arasında oynanacak "Derby della Capitale"nin (Roma Derbisi) başlama saati iki kulüp arasında tartışmalara yol açtı. Serie A yönetimi ve Roma Valiliği arasında varılan anlaşma sonucunda, İtalya futbolunun en önemli rekabetlerinden biri olan Roma Derbisi'nin pazar günü TSİ 13:30 (yerel saatle 12:30) oynanması kararlaştırıldı. Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, karşılaşmanın pazar günü yerel saatle 12:30’a alınmasına sert tepki göstererek mücadeleye çıkmayabileceğini ima etti.

"PAZAR GÜNÜ GELMİYORUM"

İtalyan yayıncı kuruluşu Mediaset’e açıklamalarda bulunan Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, müsabakanın planlanan saatte oynanmasına karşı olduğunu belirtti. Kararı protesto eden tecrübeli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Hissettiğim şu: Pazartesi gelirim ama pazar 12:30’da gelmiyorum. O saatte kendi aralarında oynayabilirler."

Lazio yönetimini de radikal bir karar almaya davet eden İtalyan teknik adam, "Bu kaos, lig yönetimi tarafından yapılan hatalar dizisinden kaynaklanıyor. Eğer ben kulüp başkanı olsaydım, takımı sahaya bile çıkarmazdım. Gerekirse bir puan ceza alırdık, bu saatten sonra bizim için hiçbir şey değişmez" şeklinde konuştu.

YÜKSEK SICAKLIK VE ŞAMPİYONLAR LİGİ YARIŞINI GEREKÇE GÖSTERDİ

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının futbolcu sağlığını ve oyun kalitesini olumsuz etkileyeceğini savunan Sarri, dev karşılaşmanın öğle saatlerinde oynanmasının kabul edilemez olduğunu ileri sürdü.

Devler Ligi vizesi alma mücadelesinin finansal boyutuna da dikkat çeken tecrübeli teknik direktör, "Şampiyonlar Ligi'ne katılım 80 milyon euro değerinde ve beş takım bunun için yarışıyor. Biz ise 12:30'da mı oynuyoruz? Bu futbol değil" diyerek sözlerini tamamladı. Karşılaşmanın planlanan saatte oynanıp oynanmayacağı veya Lazio kulübünün resmi bir başvuruda bulunup bulunmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

