Cristiano Ronaldo'nun 15 yaşındaki oğlu Cristiano Ronaldo Jr., Al Nassr altyapısında gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. Al Nassr yönetiminin sezon sonunda Cristiano Ronaldo Jr.'nin gelişimini değerlendirerek A takıma yükseltebileceği belirtildi. Cristiano Ronaldo da oğlunun A takıma yükselmesi halinde bir defa daha tarih yazmış olacak.

41 yaşında olan ve kariyerinde 1000 gole ulaşma hedefinde ilerleyen Cristiano Ronaldo, önümüzdeki sezon oğlu Cristiano Ronaldo Jr. ile birlikte oynayarak bir defa daha tarihe geçebilir.

Arap gazetesi Al Wiam'a göre Al Nassr, altyapıda oynayan Cristiano Ronaldo Jr.'yi gelecek sezon A takım kadrosuna dahil etmeyi düşünüyor.

SEZON SONUNDA KARAR VERİLECEK

Cristiano Ronaldo Jr.'nin kulübün altyapısında gösterdiği başarılı performansın ardından Al Nassr sezon sonunda oyuncunun gelişimini değerlendirecek ve A takımda oynamaya hazır olup olmadığına karar verecek.

Henüz 15 yaşında olmasına rağmen Portekiz'in genç takımlarında forma giyen Cristiano Ronaldo Jr., ülkesiyle birlikte 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nı da kazanmıştı.

BABASININ GOL ATMA YETENEĞİNİ SERGİLEMEYE DEVAM EDİYOR

Ronaldo Jr., babasının kariyerini takip ederek dünyanın en iyi gençlik akademilerinden bazılarında futbol eğitimi aldı. Real Madrid, Juventus ve Manchester United'ın genç takımlarında eğitim aldıktan sonra şu anda Al Nassr'da forma giyen Ronaldo Jr., uluslararası alanda gösterdiği ilerlemenin yanı sıra babasının gol atma yeteneğini de sergilemeye devam ediyor. Ronaldo Jr., Juventus'un U-9 takımında 23 maçta 58 gol, Al Nassr'ın U-15 takımında ise 27 maçta 56 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Haberle İlgili Daha Fazlası