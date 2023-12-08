Sacha Boey bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı! 14 maçta skor katkısı sıfırdı

8 Aralık 2023 20:48 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 20:52

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Adana Demirspor'u ağırladı. Galatasaray’ın golünü atan Sacha Boey bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

23 yaşındaki Süper Lig'de geride kalan 14 maçın tamamında 90 dakika forma giymiş ancak skor katkısı yapamamıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maçında tamamında da 90 dakika oynatan Sacha Boey, 2-2'lik Kopenhag maçında gol sevinci yaşamıştı.

2021 yazında Rennes'den 1.15 milyon euroya transfer edilen Boey'in piyasa değeri 17 milyon euroya kadar yükseldi.

Boey'nin golünde asist Kerem Aktürkoğlu'ndan

OKAN BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'de geçen hafta Pendikspor'u 2-0 yendiği maçta görev alan oyunculardan Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira yedeğe çekilirken, sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ise kadroda yer almadı.

Teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor maçında bu futbolcuların yerlerine Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Kerem Demirbay ve Dries Mertens'i ilk 11'de sahaya sürdü.

ZİYECH KOPENHAG MAÇINA SAKLANIYOR

Galatasaray'da hafif sakatlığı bulunan Hakim Ziyech, müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Faslı futbolcunun, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son haftasında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle yapılacak kritik karşılaşma düşünülerek riske edilmediği bildirildi.

Galatasaray'da sakatlığı geçen futbolculardan Abdülkerim Bardakcı maça ilk 11'de başlarken, Wilfried Zaha ise yedekler arasında görev bekledi.

Takımda sakatlığı olan Davinson Sanchez ise maçın kadrosunda bulunmadı.

BARIŞ ALPER YILMAZ SOL BEK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı Adana Demirspor maçında sol bekte görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı takımın sol bekleri Angelino ve Kazımcan Karataş'ı yedek bırakan Buruk, hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a savunmanın solunda formayı verdi.

Kerem Demirbay 6 maç sonra ilk 11'de

ADANA DEMİRSPOR GEÇİCİ ANTRENÖRLE MAÇA ÇIKTI

Hafta içinde Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor, Galatasaray maçına yardımcı antrenör Serkan Damla yönetiminde çıktı.

Adana Demirspor'da sakatlıkları bulunan futbolcular Mario Balotelli, Andreaw Gravillon, Ertaç Özbir ve Kevin Rodrigues maçın kadrosunda yer alamadı.