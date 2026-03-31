Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Chobani Stadyumu'nda bulunan ofisine giderken trafik kazası geçirdi. Saran, kazanın etkisiyle bacağında, kolunda ve boynunda ağrı olmasına rağmen yönetim kurulu toplantısına katıldı. Kulüp, kaza sonrası açıklama yaptı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre; Saran, evinden stada hareket ederken E-5 üzerinde trafik kazası geçirdi. Saran ve şoförünün durumunun iyi olduğu, araçta ise hasar meydana geldiği aktarıldı.

Başkan Saran'ın kazanın etkisiyle bacağında, kolunda ve boynundan ağrı olmasına rağmen kulüp binasına gittiği, yöneticilerle yapılan toplantıya katıldığı belirtildi.

ARACIN SON HALİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; kazada aracın tüm airbag’leri patladı. Olay yerine çekici çağrıldı.

Sadettin Saran'ın aracının kaza sonrası görüntüsü.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten kaza sonrası yapılan açıklamada, "Başkanımız Sadettin Saran, bugün kulübümüze geliş esnasında bir trafik kazası geçirmiştir. Başkanımız, araç sürücüsü ve kazaya karışan diğer araçta bulunan kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Başkanımız şu anda kulübümüzde olup programına planlandığı şekilde devam etmektedir. Kazadan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

