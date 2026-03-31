Fenerbahçe, milli ara sonrası Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-lacivertli takımın teknik patronu Domenico Tedesco, sakatlıklarını atlatmak üzere olan 2 futbolcuya "Hazır olun" mesajı verdi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 28'inci haftasında 5 Nisan Pazar akşamı Beşiktaş ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Domenico Tedesco, takımını zorlu müsabakaya hazırlıyor.

DERBİ İÇİN 2 MÜJDE

Tedesco'ya kritik müsabaka öncesi 2 futbolcusundan sevindiren haber geldi. Tedavi süreçleri olumlu ilerleyen Milan Skriniar ve Nelson Semedo'nun, dev maça kadar hazır olması bekleniyor.

Tecrübeli, stoper Milan Skriniar, takım kaptanlığı yapıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Tedesco, Beşiktaş karşısında ilk 11'de sahaya sürmek istediği 2 oyuncuya da "Derbiye hazır olun" mesajı verdi.

