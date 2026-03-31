Fenerbahçe'de Tedesco'dan 2 yıldıza net mesaj: Beşiktaş'a karşı 11'desiniz
Fenerbahçe, milli ara sonrası Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-lacivertli takımın teknik patronu Domenico Tedesco, sakatlıklarını atlatmak üzere olan 2 futbolcuya "Hazır olun" mesajı verdi.
Spor
Fenerbahçe'ye, Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesinde iki futbolcusundan müjdeli haber geldi.
- Fenerbahçe'de Milan Skriniar ve Nelson Semedo'nun tedavi süreçleri olumlu ilerliyor.
- 2 futbolcunun, derbi maça kadar hazır olması bekleniyor.
- Teknik direktör Domenico Tedesco, 2 isme "derbide ilk 11'de sahaya çıkacakları" yönünde mesajı verdi.
Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 28'inci haftasında 5 Nisan Pazar akşamı Beşiktaş ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Domenico Tedesco, takımını zorlu müsabakaya hazırlıyor.
DERBİ İÇİN 2 MÜJDE
Tedesco'ya kritik müsabaka öncesi 2 futbolcusundan sevindiren haber geldi. Tedavi süreçleri olumlu ilerleyen Milan Skriniar ve Nelson Semedo'nun, dev maça kadar hazır olması bekleniyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; Tedesco, Beşiktaş karşısında ilk 11'de sahaya sürmek istediği 2 oyuncuya da "Derbiye hazır olun" mesajı verdi.
