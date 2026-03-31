İsrail'in saldırıları sonucu binlerce sivilin hayatını kaybettiği Gazze Şeridi'nde çocukların, oyuncak bebekle cenaze töreni canlandırdıkları anlar yürek burktu. Acı görüntülere sosyal medyada yorum yağdı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda 72 bin 280 kişi hayatını kaybetti, 172 bin 14 kişi ise yaralandı. Bölgede gerçekleştirilen yoğun bombardıman, sivillerin yaşamını altüst ederken, özellikle çocuklar savaşın acı yüzüyle çok erken yaşta tanışmak zorunda kalıyor.

GAZZELİ ÇOCUKLARIN 'CENAZE OYUNU' YÜREK BURKTU

Gazze Şehri'nde yerinden edilenlerin yaşadığı bir kampta çocuklar, sedye ve küçük bir oyuncak bebekle cenaze töreni canlandırdı. Görüntülerde, çocukların, sedyeye yatırdıkları bebeği yukarı kaldırarak taşıdığı ve cenaze ritüellerini taklit ettiği görüldü.

Sosyal medyada yayılan bu acı görüntüler, Gazzeli çocukların ölümle iç içe büyüdüğünü ve savaşın psikolojik etkilerini nasıl derinden hissettiklerini gözler önüne serdi.

İSRAİL, GAZZE'DE KIYIMA DEVAM EDİYOR

Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri ateşkes anlaşmasını ihlal ederek sivilleri hedef almaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere yaralı olarak getirilen üç sivilden ikisinin kurtarılamadığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 704'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 756'ya yükseldiği, yaralı sayısının da bin 914'e ulaştığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 280'e, toplam yaralı sayısının da 172 bin 14'e ulaştığı aktarıldı.

