Fenerbahçe’de erken seçim kararı rafa kalkabilir. Sarı lacivertliler, mayıs ayında seçime gitme kararı almıştı. Saran’ın son dönemde ‘2027’ye kadar beraberiz” söylemlerinin artması dikkati çekiyor.

Lig sonuncusu Karagümrük’e yenilerek şampiyonluktan uzaklaşan Fenerbahçe’de takımının durumu olduğu gibi yönetimin durumu da belirsiz. Başkan Sadettin Saran, yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucudan gözaltına alınıp salıverilmesinin ardından mayıs ayında seçime gitme kararı aldıklarını ilan etmişti. Ancak aradan geçen süre içinde yönetimde Saran’ı ‘erken seçim’ fikrinden vazgeçirmeye çalışanlar çoğaldı.

Sadettin Saran

NORMAL SEÇİM OLSUN

Son dönemde katıldığı programlarda “2027’ye kadar beraberiz” vurgusunda bulunan başkan Sadettin Saran’ın “Şu anda seçime gitmek kulübü daha da ateşe atmak olur. Erken seçim değil, olağan seçim olsun” telkinleri sonrasında sandığı 2027’ye erteleme isteğinde olduğu öğrenildi. Yönetim, Karagümrük yenilgisi sonrasında hem tazminatı hem de yaklaşan muhtemel bir seçim sebebiyle Domenico Tedesco ile yolları ayıramamıştı.

TAKIMA ODAKLIYIM

Başkan Sadettin Saran seçimle ilgili sorulara “Takıma odaklıyım. Mayısa kadar seçim, adaylık konuşmayacağım” demekle yetiniyor.

