Fransa Milli Takımı'nın ABD'de oynayacağı hazırlık maçları için aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'de N'Golo Kante milli davet aldı, Matteo Guendouzi kadroya dahil edilmedi. Sarı lacivertlilerin genç forveti Sidiki Cherif ise Fransa U21 Milli Takımı'na çağrıldı.

Fransa Milli Takımı; ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Brezilya ve Kolombiya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

KANTE MİLLİ DAVET ALDI

Fenerbahçeli N'Golo Kante, Fransa'nın Brezilya ve Kolombiya ile yapacağı hazırlık maçlarının kadrosuna davet edildi. sarı-lacivertlilerde forma giyen bir diğer Fransız futbolcu Matteo Guendouzi ise kadroya davet edilmedi.

CHERİF, U21 MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞRILDI

Fenerbahçe'nin 19'luk genç golcüsü Sidiki Cherif ise Fransa U21 Milli Takımı'na çağrıldı.

