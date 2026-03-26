Süper Lig'de geride kalan 27 haftada topladığı 33 puanla 8'inci sırada yer alan Kocelispor'de teknik patron Selçuk İnan, "Yönetim ile sözleşmenin uzatılmasıyla ilgili görüşme yaptınız mı?" sorusunu cevapladı.

Süper Lig'in 28'inci haftasında 6 Nisan Pazartesi günü RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Kocelispor, sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

"KOCAELİSPOR'DA HEDEFLERİM, HAYALLERİM VAR"

Bir basın mensubunun sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili 41 yaşındaki çalıştırıcı, "Yönetim tarafından size bununla ilgili gelen bir teklif oldu mu veya sizin bu konudaki düşünceleriniz neler?" sorusuna cevap verdi.

Selçuk İnan, "Henüz net bir görüşmemiz olmadı ama hedeflerim, hayallerim Kocaelispor'la Avrupa kupalarına katılabilmek, önemli bir takım haline gelebilmek. Eğer burada devam edersek bunlar için çok çabalayacağım. Çok çaba sarf edeceğim. Buna kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Selçuk İnan

"YUKARILARA OYNAMAK İSTİYORUM"

Kocaelispor'da bulunmaktan mutlu, gururlu olduğunu ve camianın, taraftarın büyüklüğünden her fırsatta bahsettiğini belirten genç teknik adam, "Ne zaman ne şartta olursa olsun bu takımla başarılar yakalamak istiyorum. Hayallerim var, hedeflerim var. Hatta bazen fazla agresif olduğum söylendiği anda bile ben maç kazanmak istiyorum. Yukarılara oynamak istiyorum ve özellikle Kocaelispor'la bir şeyler başarmak istiyorum. Bunlar gerçekleşmediği zaman nedenlerinden bağımsız ne olursa olsun zorlanıyorum. Agresif oluyorum" şeklinde konuştu.

