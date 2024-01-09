Semih Kılıçsoy atmaya, umutlandırmaya devam (Çaykur Rizespor - Beşiktaş: 0-4 Maç Sonucu)

9 Ocak 2024 21:56 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 22:21

Beşiktaş Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 0-4 mağlup etti. Rize'de 46 dakikada 2 gol atan Semih Kılıçsoy ilk 11'de başladığı son 3 lig maçını da boş geçmedi. 18 yaşındaki santrfor Cenk Tosun'a bir de asist yaptı.

Siyah-Beyazlılar'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos maçı tribünden izledi.

"YENİ AGÜRO" SEMİH KILIÇSOY

Beşiktaş 4. dakikada Milot Rashica'nın şık golüyle 0-1 öne geçti. Geçen haftanın ıslıklanan ismi Onur Bulut'tan asist geldi.

Siyah-Beyazlılar'ın altyapı ürünü Semih Kılıçsoy 45'te bir başka altyapı oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ın asistinde skoru 0-2'ye getirdi. Taraftarların "Yeni Agüro" lakabını taktığı genç golcü 2. yarıya da golle başladı ve 46'da skor 0-3'e geldi.

Rize'de tabelayı belirleyen gol 79. dakikada Semih Kılıçsoy'un asistinde Cenk Tosun'dan geldi.

Çaykur Rizespor'un ilk yarıda skoru 1-1'e getiren golü VAR'dan döndü.

TOPRAKTEPE 7 TÜRK'LE MAÇA BAŞLADI

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, 19. haftada oynanan Kasımpaşa maçının kadrosuna göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Topraktepe, Rize deplasmanında Necip Uysal'ın yerine Tayyip Talha Sanuç, Muleka'nın yerine Cenk Tosun, Salih Uçan'ın yerine Demir Ege Tıknaz ve Emrecan Terzi'nin yerine Umut Meraş'a görev verdi.

Kartal ilk 11'de 7 yerliyle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar, Rize'de yer almadı.

Sarı kart cezalısı Salih Uçan'ın yanı sıra Necip Uysal da kadroda yer almazken, Emrecan Terzi ve Muleka 21 kişilik kadroya alındı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, bugün uçakla Rize-Artvin Havalimanına geldi. Portekizli teknik adam kara yolu ile maçın oynanacağı Çaykur Didi Stadı'na geçerek, karşılaşmayı tribünden izledi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk. 46 Tarık Çetin), Muhammet Taha Şahin (Dk. 71 Eray Korkmaz), Emirhan Topçu, Seyfettin Anıl Yaşar (Dk. 52 Minchev), Hojer, Olawoyin, Shelvey, Zeqiri, Varesanovic (Dk. 64 Pinchi), Benhur Keser (Dk. 71 Sauer), Gaich

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov, Umut Meraş (Dk. 86 Emrecan Terzi), Hadziahmetovic, Rashica (Dk. 73 Ghezzal), Demir Ege Tıknaz (Dk. 73 Tayfur Bingöl), Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy (Dk. 86 Mustafa Erhan Hekimoğlu), Cenk Tosun (Dk. 80 Muleka)

Goller: Dk. 4 Rashica, Dk. 45 ve 47 Semih Kılıçsoy, Dk. 79 Cenk Tosun (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 60 Olawoyin, Dk. 82 Minchev, Dk. 90+5 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor), Dk. 66 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

Ligde 6. sırada bulunan yeşil-mavili kulübün taraftarları maç öncesinde kulüp başkanı İbrahim Turgut, teknik direktör İlhan Palut, takımın fotoğrafı ve ‘Rota Avrupa’ yazılı kareografisi yaptı. Karşılaşmada bulunan taraftarlar ‘Çaykur Rizespor Avrupa’ya’ sloganları attı.