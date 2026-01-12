Kocaelispor'un milli golcüsü Serdar Dursun, verdiği bir röportajda sarı lacivertli takımda oynadığı dönemdeki eski hocası İsmail Kartal ve Galatasaray'ı mağlup ettikleri maça ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti.

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da forma giyen Serdar Dursun, HT Spor'a gündeme dair açıklamalar yaptı.

GALATASARAY GALİBİYETİ HAKKINDA

Galatasaray galibiyetine değinen Serdar Dursun, "Başakşehir maçından sonra iyi bir planla Galatasaray'ı yenebiliriz demiştim. O hafta 'Siz hayırdır Galatasaray'ı yeneceksiniz' tarzında gündem oldu. Ama Galatasaray'ı yendik. Galatasaray'a karşı önde basarsan kazanırsın. Stoperlere iyi baskı yaparsan büyük takımları yenersin. İyi futbolla yendik." diye konuştu.

İSMAİL KARTAL İTİRAFI

Fenerbahçe ve Persepolis'ten teknik direktörü İsmail Kartal'a ilişkin de konuşan milli futbolcu, "İsmail Kartal, mükemmel bir insan. Çok büyük bir hoca. Türkiye'de kendisine gereken değer verilmedi. Belki bir kupası yoktu ama çeşitli başarıları vardı. Fenerbahçe'de inanılmaz bir oyun gücü yakalamıştı." dedi.

Kocaelispor ile bu sezon 12 resmi maça çıkan Serdar Dursun, söz konusu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

