Sergen Yalçın 3 futbolcunun üzerini çizdi! 'Kendinize takım bulun'
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni sezon için şimdiden kolları sıvadı. Tecrübeli hoca 3 futbolcuyu gözden çıkarırken, söz konusu isimlerden kendilerine takım bulmaları istendi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gelecek sezon şampiyonluk hedefiyle kadro planlaması kapsamında Al-Musrati, Joao Mario ve Jean Onana ile yolların ayrılması kararı aldı.
Gelecek sezon Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen siyah-beyazlılarda kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Teknik direktör Sergen Yalçın, takımdan ayrılacak isimleri de belirlemeye başladı.
3 İSME KAPI GÖSTERİLDİ
Sabah'ta yer alan habere göre Sergen Yalçın, 3 futbolcuyla ayrılık kararı aldı. Bu isimlerin Al-Musrati, Joao Mario ve Jean Onana olduğu öne sürüldü. 3 oyuncu da sezon sonunda kiralık sözleşmelerini tamamlayıp siyah-beyazlılara dönecek.
"KENDİNİZE TAKIM BULUN"
Buna karşın Al-Musrati, Joao Mario ve Jean Onana, Sergen Yalçın'ın 2026-2027 sezonu planları arasında yer almıyor. Beşiktaş'ın 3 ismin menajerlerine kendilerine takım bulmaları yönünde talimat gönderdiği de öğrenildi.
