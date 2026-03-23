Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni sezon için şimdiden kolları sıvadı. Tecrübeli hoca 3 futbolcuyu gözden çıkarırken, söz konusu isimlerden kendilerine takım bulmaları istendi.

Gelecek sezon Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen siyah-beyazlılarda kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Teknik direktör Sergen Yalçın, takımdan ayrılacak isimleri de belirlemeye başladı.

Al Musrati - Joao Mario - Jean Onana

3 İSME KAPI GÖSTERİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre Sergen Yalçın, 3 futbolcuyla ayrılık kararı aldı. Bu isimlerin Al-Musrati, Joao Mario ve Jean Onana olduğu öne sürüldü. 3 oyuncu da sezon sonunda kiralık sözleşmelerini tamamlayıp siyah-beyazlılara dönecek.

"KENDİNİZE TAKIM BULUN"

Buna karşın Al-Musrati, Joao Mario ve Jean Onana, Sergen Yalçın'ın 2026-2027 sezonu planları arasında yer almıyor. Beşiktaş'ın 3 ismin menajerlerine kendilerine takım bulmaları yönünde talimat gönderdiği de öğrenildi.

