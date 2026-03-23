Beşiktaş’ın Güney Koreli yıldızı ülkesinin basınına konuştu. Siyah beyazlı taraftarların gözdesi Hyeon-gyu Oh “15 milyon avroya geldim, bu yüzden 15 gol atacağım. Eğer bunu yaparsam saat alacaklarını söylediler” dedi.

Beşiktaş’ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh, ülkesinin basınından JTBC’ye açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’ta çok mutlu olduğunu ve Türkiye’de kendisini evinde gibi hissettiğini söylerken ilginç bir itirafta bulundu. Oh, “15 milyon avro karşılığında Beşiktaş’a geldim, bu yüzden 15 gol atacağım. 15 gol atarsam, saat alacaklarını söylediler. Bu da bana motivasyon sağlıyor ve gol atmak için daha çok çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG KALİTELİ

Türk futbolu hakkında da görüşlerini dile getiren Oh “Türkiye’ye geldiğimde ilk anda çok şaşırdım. Türk futbolunu ‘pes etmeden ileriye doğru iten futbol’ olarak tanımlarım. Fiziksel mücadele yoğun. Dinamik ve hızlı, tempolu oyunu sevdiğim için bu bana çok uygun bir futbol tarzı” dedi. Yıldız futbolcu ilk maçındaki röveşata golüyle ilgili olarak da “Daha önce hiç röveşata golü atmamıştım, antrenmanda bile. Bence bu hayatımın golü” diye konuştu.

PUSKAS ALMAZ AMA

Hyeon-gyu Oh, attığı röveşata golüyle ilgili olarak “Bu golün Puskas Ödülü’nü kazanacağını elbette düşünmüyorum ama umarım bu, Beşiktaş’ta sezonun en iyi golü olur” ifadesini kullandı.

